Новости Таиланда. В течение ближайших трех месяцев Таиланд отменит въездные анкеты для туристов, так называемые «белые карточки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подача иммиграционных форм, связанных с подтверждением места проживания, будет перенесена на онлайн-платформу. Теперь путешественники смогут заполнить все необходимые бумаги с помощью смартфона.

На новую систему власти решили перейти из-за невозможности складировать все «белые карточки» в бумажном варианте, а также из-за огромных очередей в отделениях иммиграционной полиции.