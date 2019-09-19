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Таиланд отменит въездные анкеты для туристов

19 сентября 2019 09:09
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Новости Таиланда. В течение ближайших трех месяцев Таиланд отменит въездные анкеты для туристов, так называемые «белые карточки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таиланд отменит въездные анкеты для туристов-1

Подача иммиграционных форм, связанных с подтверждением места проживания, будет перенесена на онлайн-платформу. Теперь путешественники смогут заполнить все необходимые бумаги с помощью смартфона.

На новую систему власти решили перейти из-за невозможности складировать все «белые карточки» в бумажном варианте, а также из-за огромных очередей в отделениях иммиграционной полиции.

# Туризм # Фотофакт

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