Скандальный актер Алексей Панин устроился продавать попкорн в казахстанском кинотеатре

Новости России. Актер Алексей Панин теперь будет продавать попкорн в кинотеатре города Костаная. Его первый рабочий в качестве продавца воздушной кукурузы наступит 7 марта. К слову, Панин будет продавать попкорн перед фильмом, к съемкам которого не имел никакого отношения.

Светлана Салтыкова, администратор кинотеатра «Казахстан»:

Актер сам пришел к нам в кинотеатр для ознакомления и предложил продавать попкорн перед сеансом. Как раз у нашего кинотеатра 7 марта день рождения. Он пожелал пообщаться с костанайскими зрителями.

Напомним, российский актёр Алексей Панин известен не только ролями в популярных фильмах, но и непростым нравом. То он устраивает скандал с персоналом ресторана, то перестаёт контролировать свою речь в общении с людьми в общественных местах. Летом прошлого года во время гастролей в Крыму Панин подрался с таксистом... А в 2005 году прямо на съемочной площадке фильма «Четыре таксиста и собака-2» артист подрался с режиссером Фёдором Поповым.