Леонардо Ди Каприо вручат чугунный «Оскар» в Челябинске 27 марта

Новости России. Роль в фильме «Волк с Уолл-стрит» не принесла Ди Каприо заветный «Оскар». Актера пять раз номинировали на «Оскар», и все пять раз и он сам, и его поклонники оставались разочарованы. «Неужели, ему действительно нужна эта золотая статуэтка, чтобы доказать, что он хороший актер?» – гадают журналисты из Los Angeles Times.

Подбодрить Ди Каприо решили его коллеги, артисты Челябинского камерного театра. Руководство уже объявило Леонардо почетным артистом театра, которое дает Ди Каприо право посещать все спектакли камерного театра бесплатно, а также использовать его название в своих рекламных кампаниях.

Кроме того, артисты намерены вручить своему голливудскому коллеге чугунного «Оскара». Статуэтку нашли в каталоге одного из южноуральских заводов, где изготавливают чугунные фигурки. Она называется «Культурист» и покрыта голландской сажей. Челябинский «Оскар» весит почти 1,5 килограмма! Планируется, что статуэтку вручат 27 марта, в международный день театра.

Официальное приглашение на церемонию вручения награды, кстати, уже выслали Лео. Правда, пока неизвестно, как актер отреагировал на приглашение.

Юрий Сычев, пресс-секретарь Челябинского государственного драматического камерного театра («Комсомольской правде»):

Вам когда-нибудь приходила в голову мысль, что зритель зачастую не разделяет мнения жюри и не понимает, за что дали награду актеру или фильму? Похожая ситуация с Ди Каприо, если бы решал народ, то он бы уже давно был оскароносцем. Пройдитесь по улице и спросите у ста женщин, кто у них любимый артист. Без сомнения 60% назовут имя Леонардо. Поэтому наш коллектив решил поддержать голливудскую звезду и вручить челябинский «Оскар».

Напомним, в этом году главный приз Академии кинематографических искусств и наук США за лучшую мужскую роль достался Мэттью Макконахи, сыгравшему ковбоя, больного ВИЧ в фильме «Далласский клуб покупателей» Жана-Марка Валле. Смотрите видео.