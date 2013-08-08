Актриса Кристина Асмус вышла замуж за шоумена Гарика Харламова

Новости России. Вокруг отношений этой медийной пары уже скопилось много слухов и сплетен. «Асмус увела Гарика из семьи», «О романе с Кристиной жена Харламова узнала из прессы» – такими заголовками пестрят СМИ. А недавно в Юрмале на «Неделе высокого юмора» выяснилось, что Асмус ждёт ребёнка. На вопрос журналистов, с чем у Харламова ассоциируется Юрмала, актёр, не задумываясь, ответил: «С любовью».

Гарик Харламов, российский актёр, шоумен (в микроблоге Twitter):

Юрмала закончилась, домой. Не утихают споры и домыслы о нашей личной жизни. Дабы успокоить переживающих. Мы женаты, мы на 5 месяце!

«Мы уже женаты, мы – муж и жена!» – ответили Кристина и Гарик на вопрос журналиста «Комсомольской правды» о том, когда состоится их свадьба. В качестве доказательства Асмус продемонстрировала кольцо на безымянном пальце.

Слухи на тему отношений Асмус и Харламова рождает и то, что Гарик был женат, когда начал встречаться с Кристиной. Правда актёр утверждает, что никаких чувств между ним и законной супругой на тот момент уже не существовало, а отношения носили «совершенно формальный характер». Бракоразводный процесс Гарика и Юлии Харламовых (в девичестве Лещенко) состоялся еще в декабре, однако жена шоумена на него не пришла. Очередное заседание суда также пришлось отложить. На сей раз из-за опоздания адвоката. Теперь жена хочет отсудить у Харламова две трети имущества и обвиняет его в крупных проигрышах в онлайн-покер.



Юлия Харламова, супруга шоумена Харламова (в интервью «7 Дней»):

Раз наша история теперь вынесена на всеобщее обозрение, пусть люди узнают и мою правду. Если бы я знала, что у меня уводят мужа, боролась бы за Гарика до конца. Ведь я любила его больше жизни! Но после того как он почти год меня обманывал, – на это не осталось ни здоровья, ни сил, ни желания. Все эти месяцы я не раз задавала супругу вопрос: «Гарик, у тебя появилась другая?». Но получила на него честный ответ не из уст мужа, а вместе со всей страной – из газет...



У Харламова своя правда. «Всё гораздо проще и прозрачнее, – уверен шоумен. – Никто никого не уводил».

Гарик Харламов, российский актёр, шоумен (в интервью журналу OK!):

Фактически разрыв с бывшей женой произошёл намного раньше, чем я встретил Кристину. Я понимаю обиду с её стороны, но в жизни всё бывает. Повторяю, никто никого не уводил. Какой смысл кричать: «Да не так всё было!». Сегодня про нас напишут одно, завтра – другое, так и будем бодаться лет эдак сорок.

Асмус и Харламов работали в команде одного популярного российского телеканала, но узнали друг друга в социальной сети. Актриса ответила на сообщение Харламова, касающегося футбола. И понеслось... разговоры о футболе перешли в беседы на личные темы. «Переписывались сутками напролёт, днём и ночью», – признался актёр в эксклюзивном интервью журналу «OK!». Предложение руки и сердца Харламов сделал несколько месяцев назад.

Гарик Харламов, российский актёр, шоумен (в интервью журналу OK!):

Мы пока не определяли ни дат, ни сроков. Ничего конкретного. Мы ещё не решили, какой будет свадьба. Может, прыгнем с парашютом и поженимся в воздухе. Свадьба – всего лишь формальность.

Кристина Асмус, российская актриса (в интервью журналу OK!):

Да мы и так уже семья. Я не хочу пышного платья и сотни человек гостей. Да и выйти в красивом платье мне есть куда. Наверное, мы просто придём в загс и скажем друг другу важные слова.

К слову, Асмус и Харламов в конце июня уже поженились. Правда, пока только на съёмочной площадке. Актёры приняли участие в новой российской комедии «Легок на помине».

Напомним, в прошлом году узами брака скрепил свои отношения ещё один шоумен, коллега Харламова Виктор Васильев. Его избранницей стала актриса и телеведущая Анна Снаткина. В апреле у счастливой пары родилась дочка. За две недели до рождения малютки, в Минске Васильев закрутил любовный треугольник. Комедийный спектакль «Игра втроем» в исполнения любимых питерских квнщиков столичная публика оценила по достоинству. Дмитрий Хрусталев, Полина Сибагатуллина и Виктор Васильев признаются, что встречи с Минском для них всегда в радость, город для них стал частью биографии, с ним связано немало приятных воспоминаний (смотрите видео).