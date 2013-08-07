Белорусский актёр Виктор Манаев отмечает 55-летие

Новости Беларуси. 55-летие отмечает сегодня талантливый белорусский актёр Виктор Манаев. С Днём рождения народного артиста Беларуси поздравил Президент Александр Лукашенко.

Творчество Манаева хорошо известно любителям Купаловского театра, где он работает большую часть жизни. За три десятилетия им сыграны сотни разноплановых ролей, среди которых незабываемые Лёнька Одуванчик из пьесы «Рядовые» Алексея Дударева и Никита Зносак в пьесе Янки Купалы «Тутэйшие». За эти роли актёр удостоен государственных премий СССР и Беларуси.

Сегодня Виктора Манаева знают и по работам в кино – это «Люди на болоте», «Иди и смотри», «Давай поженимся!». Виктор Манаев не делит роли на любимые и нелюбимые. Говорит, что самое важное в работе актёра – умение радовать зрителей, чтобы после спектаклей человеческие души становились светлее. Признался, что мечтает сыграть ещё сотни ролей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня юбиляр буквально нарасхват. Народного артиста Беларуси спешат поздравить коллеги, друзья, поклонники. Едва ли получается записать интервью. Когда -то библиотекарь школы в третьекласснике Викторе Манаеве рассмотрела талант и пригласила его в драмкружок.

Виктор Манаев, народный артист Беларуси:

Когда я первый раз вышел на сцену и увидел счастливые лица своих друзей, своих одноклассников, их счастливые лица и глаза, я так понял, что это так здорово, когда можно кого-нибудь сделать более счастливым. Поэтому я и стал артистом.

Уже выпускник Манаев твердо решил поступать в театрально -художественный ВУЗ. В приёмной комиссии посоветовали об актёрстве даже и не думать. Но Виктор не отчаялся и прямиком отправился в театр. Кукольный. Вскоре уже осваивал профессию на одноименном отделении института. Но кукол пришлось отложить и самому выйти в свет. Виктора Манаева пригласили в Национальный академический театр имени Янки Купалы. И вот уже более 30 лет в его трудовой книжке только одна запись.

Виктор Манаев:

Как дома бываю – уютно, удобно и тепло – так и в Купаловском театре.

Манаев блестяще воплотил на сцене десятки образов: лирико-трагический Одуванчик в «Рядовых», добродушный и трогательный Иван в спектакле «Арт», уморительный дед-нищий в «Сымоне-музыка», многогранный Крючков в «Пинской шляхте».

Актёр не скрывает: в каждую роль вложена душа. Может, поэтому зритель ходит именно на Манаева.

Виктор Манаев:

Я играл роли, в основном, такие комедийные роли. Но всегда за этой комедийностью была какая-то трагичность. Знаете, как наша жизнь: она не бывает одинаковой, или трагичной, или комичной, она всегда вперемешку.

В кинематографии Манаева более 20 ролей – «Краповый берет», «Давай поженимся», «Поводырь», «Люди на болоте», «В августе 44-ого». И опять это яркие, незабываемые персонажи даже в эпизодах.

Андрей Душечкин, заслуженный артист Республики Беларусь, ведущий мастер сцены Национального академического драматического театра им. М. Горького :

Мы с ним вместе работали в антрепризном тогда спектакле «Ужин с придурком». Он актёр замечательный, он замечательный эксцентрик, держал практически на себе весь спектакль.

Творчество артиста отмечено многочисленными премиями. Но самая лучшая награда для актёра – это признание зрителей.

Виктор Манаев:

Хочется быть нужным людям, хочется ещё частичку сердца своего отдать им.