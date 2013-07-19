Новости Грузии. Его года — его богатство. Известному певцу и актеру Вахтангу Кикабидзе - 75. С юбилеем народного артиста Грузии поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Публике Вахтанг Кикабидзе известен не только как эстрадный исполнитель, популярность ему принесла роль летчика в комедии «Мимино» Георгия Данелия. После этого фильма вся страна напевала песенку «Чита-грита-чита-маргарита», которую исполнил певец. Он реализовался также как сценарист и режиссер и снял несколько картин.

С начала 90-х годов Кикабидзе основное время уделял сольной деятельности. Он объездил с концертами 5 континентов, выпустил три альбома с лучшими песнями за последние 30 лет. В семейной жизни Вахтанг Константинович счастлив. У него жена, двое детей и три внука.