Почему минские киногурманы предпочитают немое кино современному экшену?

Неповторимое и мистическое немое кино – неиссякаемый источник вдохновения, подаренный братьями Люмьер. Интерактив при помощи титров и особый стиль общения на языке жестов и мимики. Тонкая и выразительная игра звезд немых кинолент превосходит современные звуковые экшены.

Практически на целый месяц с 20 июня по 18 июля внутренний дворик мемориального музея Азгура превратился в прекрасную киноплощадку. 5 четвергов подряд под открытым небом киногурманы наслаждались классикой немой муви-летописи. Такой тишины здесь не было давно. Организаторы фестиваля «Кинемо» решили дополнить киносеансы живой инструментальной музыкой! Формат Open-air, поздние вечера и пробирающие на дрожь звуки гобоя и флейты позволили зрителям сполна ощутить магию немых фильмов…

Дмитрий Михеев, сотрудник мемориального музея-мастерской имени Азгура:

Проект трех организаций – это мемориальный музей Азгура, проект синемаскоп и союз молодых композиторов Беларуси.

От сюрреалистичных короткометражек до приключенческих комедий. Жермен Дюлак, Бастер Китон. Каждый вечер зрителей ожидал мировой шедевр. Например, дадаисткий абсурд Рене Клера «Антракт» 1924 года предлагает попасть в мир сюрреалистичных образов. Картина была снята по случаю приезда в Париж шведской балетной труппы Рольфа де Мааре. А в кадре появляются знаменитые авангардисты Ман Рэй, Марсель Дюшан, Жорж Орик.

Или шуточный вестерн Бастера Китона Генерал 1926 года, основанный, кстати, на реальном событии 1862 года и захвате разведчиками локомотива на вокзале Биг-Шенти. Все приключения случаются с героем Джонни, а трюки сняты вживую и смонтированы без комбинированных кадров!

Уникальная озвучка взамен эффектам. Например, музыку к философской драме Виктора Шестрема «Возница» и другим фильмам написала талантливый белорусский композитор Ольга Подгайская, участник камер-бэнда «Five-storey ensemble». 107 минут акустического звучания и волшебства…

Ольга Подгайская, композитор, музыкант:

Музыка отличается, в кино она более театральная. Ключевая нить идет тонко через весь сюжет, там много интриг, когда сюжет развивается, это все отражается в музыке.

Интересно, что традиция дополнять немое кино живой музыкой появилась еще в 1895 году при первом проектировании фильмов Люмьер, когда участвовал в показе пианист. Интересно, что именно фортепиано сопровождало черно-белый видеоряд в начале 21 века. А пианистов называли таперами. К слову, знаменитый пианист Арсений Трофим пару лет назад приезжал в Минск на гастроли и устраивал незабываемое свидание зрителям с миром немого кино.

Если в этом году вам не посчастливилось попасть на фестиваль, знайте, что организаторы «Кинемо», не перестанут удивлять вас и в следующем летнем сезоне, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Виталлий Эппов, музыкант, композитор:

В следующем году мы планируем приглашать иностранцев - немцев, поляков, украинцы. А также в озвучке фильмом хотим использовать симфонический оркестр. Хичкока показать с симфоническим оркестром, а также показать эпохальный фильм с хором древнегреческая трагедия.