Актер Джордж Клуни и адвокат Амал Аламуддин сыграют свадьбу в Венеции

Новости США. Голливудский актер Джордж Клуни и британский адвокат Амал Аламуддин узаконят свои отношения в ближайшие две недели. Торжественное событие пройдет в Венеции. Об этом Клуни сообщил в минувшее воскресенье во время благотворительного вечера во Флоренции.

Клуни и Аламуддин на благотворительный аукцион Celebrity Fight Night пришли вместе. Это, по сути, их первый публичный выход в свет.

Джордж Клуни, актер:

Я встретил мою прекрасную невесту здесь, в Италии. Я женюсь на ней через пару недель в Венеции.

Напомним, Джордж и Амал обручились в апреле 2014 года. Что известно СМИ об избраннице Клуни?

36-летняя Амал Аламуддин специализируется на международном праве, защите прав человека и криминалистике. Аламуддин защищала права экс-премьера Украины Юлии Тимошенко и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Имя Амал с арабского переводится как «Надежда».

Telegraph:

Выпускница Оксфорда, правозащитница и советник ООН, Амал Аламуддин может показаться не лучшей парой для самого завидного жениха в Голливуде. Однако Клуни, похоже, оставил череду актрис и фотомоделей в прошлом и обратил внимание на известного юриста, чья жизнь невероятно далека от голливудского блеска.

Аламуддин владеет тремя языками: английским, французским и арабским. В прошлом году году Амал возглавила список самых сексуальных юристов Лондона.

Она является советником бывшего Генерального секретаря ООН Кофи Аннана по Сирии, а также советником короля Бахрейна. Кроме того, Амаль проводит тренинги и читает лекции для судей и следователей, а также участвовала в подготовке полицейских в странах Персидского залива.

По информации западных СМИ, Клуни и Аламуддин вместе с октября прошлого года.

Клуни, двукратный обладатель премии Оскар, был женат лишь один раз. Его брак с актрисой Талией Бэлсам длился 18 месяцев. И вот уже более 20 лет как Клуни прослыл одним из самых завидных женихов Голливуда.