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Эйфелева башня, дикие животные, цветы и автопортреты: свадебное платье для Джоли придумали ее дети

03 сентября 2014 09:36
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Новости США. Поклонники этой голливудской пары долго не верили, что их свадьба все-таки состоялась. И, конечно же, ждали подтверждения.

Актеры ожиданием томили недолго - всего неделю.

2 сентября американский журнал People вышел с четой Джоли-Питт на обложке. Анджелина поручила создание платья для бракосочетания модному Дому Versace и одному из лучших портных итальянского бренда Луиджи Масси.

Масси вместе с актрисой и ее детьми придумал дизайн наряда. В частности, рисунки детей Питта и Джоли перенесены на белые фату и юбку невесты.

На платье и фате можно найти забавные «эскизы» Эйфелевой башни, диких животных, цветов, автопортреты, слова «мама» и «папа».

Анджелина Джоли (в интервью People):
Луиджи – наш давний друг, и я не могла бы найти лучшего дизайнера свадебного платья. Он знает и любит наших детей, и совместная работа над нарядом стала веселым экспериментом.

Напомним, Джоли и Питт узаконили свои отношения в субботу, 23 августа. Торжественное событие состоялось во Франции, в небольшой часовне в кругу членов семьи и друзей.

50-летний Питт и 39-летняя Джоли получили свидетельство о браке от калифорнийского судьи, который и провел церемонию.

Джоли и Питт встретились на съемочной площадке «Мистер и миссис Смит» в 2004 году (смотрите видео). Кстати, дата свадьбы была выбрана специально к 10-летней годовщине знакомства актеров.

Как это было? Читайте здесь!

# Фотофакт # Кино # Анджелина Джоли # Звезды

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