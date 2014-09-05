2 миллиона долларов на благотворительность. Джоли и Питт продали свадебные фото

Новости США. Мир продолжает обсуждать самую неожиданную свадьбу года. Еще не одну неделю внимание общественности и СМИ будет приковано к бракосочетанию голливудской пары Джоли-Питт.

Несколько дней назад в американских изданиях Hello! и People были опубликованы эксклюзивные фотографии с торжества.

Как выяснилось, молодожены продали фотоснимки за 2 миллиона долларов. Правда, по другой информации, звездная пара получила сумму гораздо больше – 5 млн долларов. Каждое издание выложило по 2,5 млн долларов. Полученные деньги, по информации СМИ, перечислены на благотворительность.



С Hello! и People звездная пара сотрудничает более восьми лет. Именно этим изданиям в 2007 году были проданы фотографии Пакса, сынишки Джоли и Питта. Сумма сделки не разглашается.

Годом ранее Джоли и Питт продали фото своей дочери Шайло за 4 миллиона долларов.

А в 2008 году они получили рекордную сумму – 14 миллионов долларов – за фотографии двойняшек, Вивьен и Нокса. Все деньги были отправлены на благотворительность.



Напомним, Джоли и Питт узаконили свои отношения в субботу, 23 августа. Торжественное событие состоялось во Франции, в небольшой часовне в кругу членов семьи и друзей.

50-летний Питт и 39-летняя Джоли получили свидетельство о браке от калифорнийского судьи, который и провел церемонию.

Они встретились на съемочной площадке «Мистер и миссис Смит» в 2004 году (смотрите видео). Кстати, дата свадьбы была выбрана специально к 10-летней годовщине знакомства актеров.