29-летняя актриса Скарлетт Йоханссон впервые стала мамой. Девочку назвали Розой

Новости США. Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон родила дочку. Малышку назвали Розой.

Актриса и ее жених, журналист Ромен Дориак, пока предпочитают оградить себя от общения с прессой.

Йоханссон и Дориак помолвлены с сентября 2013 года. Когда состоится торжество, не сообщается.

Личная жизнь Скарлетт уже давно стала предметом сплетен. Ей приписывали романы с голливудскими звездами Джаредом Лето и Марком Уолбергом, музыкантом Джастином Тимберлейком. В 2008 году Йоханссон вышла замуж за актера Райана Рейнольдса, но не сложилось: они развелись спустя два года.

Напомним, в фильмографии Йоханссон более сорока фильмов.

Ее называют музой культового режиссера Вуди Аллена. Скарлетт снялась в трех его картинах: «Матч-Пойнт», «Сенсация» и «Вики Кристина Барселона». Актриса стала знаменитой благодаря фильмам «Трудности перевода», «Девушка с жемчужной сережкой», «Черная орхидея».

Через неделю, 11 сентября, в белорусский прокат выйдет новый фильм французского режиссера Люка Бессона «Люси» со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Смотрите видео.

В прошлом году Скарлетт Йоханссон вновь признали самой красивой женщиной планеты.

Такого звания 28-летнюю американскую актрису удостоил мужской глянцевый журнал Esquire. Первый титул самой обаятельной и привлекательной издание присвоило Йоханссон в 2006 году.

Тогда, в интервью журналу актриса, помимо благодарности, выразила беспокойство по поводу своего возраста и карьеры.

Скарлетт Йоханссон, американская актриса:

Знаете, я ведь 28-летняя голливудская актриса, и скоро мне начнут предлагать роли матерей.