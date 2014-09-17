Прямой эфир

40-летняя Ева Мендес родила первенца от 33-летнего актера Райана Гослинга

17 сентября 2014 10:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Девочка появилась на свет в одной из элитных клиник Лос-Анджелеса. Имя малышки пока держится в секрете.

Счастливое событие в жизни актеров Евы Мендес и Райана Гослинга произошло 12 сентября.

И, как сообщает американская пресса, беременность Евы тщательно скрывалась.

Кстати, таблоиды, сообщившие радостную новость на своих страницах, акцентировали внимание на реакцию пользователей социальных сетей: многих девушек известие явно расстроило. Что неудивительно: 33-летнего Гослинга называли одним из самых привлекательных холостяков Голливуда.

Мендес и Гослинг встречались с осени 2011 года. Их роман начался на съемках фильма «Место под соснами».

Впрочем, личную жизнь молодые люди предпочитают не комментировать.

Близкий приятель Евы в интервью ранее рассказал, что актеры собираются пожениться сразу после того, как их первенец появится на свет.

Приятель Евы Мендес:
Я думаю, они поженятся после того, как родится их ребенок. Ева очень хочет выйти замуж за Райана и почувствовать себя с ним и с малышом настоящей семьей.

Какой будет свадьба Евы и Райана, покажет время.

А вот как должна выглядеть современная свадьба, по мнению звезд белоруской эстрады, вы узнаете из видео.

# Фотофакт # Кино # Звезды # Ева Мендес # Райан Гослинг

Другие новости рубрики

Все новости
Актер Борис Химичев скончался 14 сентября у себя на даче
14 сентября 2014 18:05

Актер Борис Химичев скончался 14 сентября у себя на даче

Актер Джордж Клуни и адвокат Амал Аламуддин сыграют свадьбу в Венеции
08 сентября 2014 10:08

Актер Джордж Клуни и адвокат Амал Аламуддин сыграют свадьбу в Венеции

2 миллиона долларов на благотворительность. Джоли и Питт продали свадебные фото
05 сентября 2014 09:39

2 миллиона долларов на благотворительность. Джоли и Питт продали свадебные фото