Актер Борис Химичев скончался 14 сентября у себя на даче

Новости России. Борис Химичев сыграл десятки ролей в театре и кино. Он умело перевоплощался в князей, дворян, генералов, священников. Коллеги вспоминают, что Борису Петровичу очень дорог был фильм «Князь Юрий Долгорукий» (смотрите видео).

«Первая конная», «ТАСС уполномочен заявить…», «Возвращение резидента», «Борис Годунов», «Отцы и дети», «Гардемарины, вперёд!».

Эти и многие другие картины с участием Бориса Химичева навсегда останутся в памяти поклонников советского кино.

Великого актера не стало сегодня, 14 сентября. Он долго болел. Но несмотря ни на что, продолжал играть спектакли.

Станислав Садальский, актер (в своем блоге в «Живом Журнале»):

Прекрасный актер старой школы, ученик старейшины МХАТа Павла Массальского. Мощный, фактурный актер. Родился в украинской глубинке, в селе со смешным названием Баламутовка, а статью вышел такой, что только английских лордов играть. И он играл - князей, графов, иностранных шпионов. Пробовался на роль Фокса в «Месте встречи», но не утвердили... Был женат на Татьяне Дорониной, они прожили около десяти лет вместе, очень дружили. Три года назад у Бориса умерла жена, потом у самого случился инфаркт. Была какая-то путаница с его датой рождения в энциклопедиях, думал, ему меньше - мы пересекались в паре фильмов на съемочной площадке. В прошлом году отмечали его 80-летний юбилей, который Борис назвал «75+5»...