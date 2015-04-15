10 очков Гриффиндору: актрисе Эмме Уотсон, сыгравшей роль Гермионы, исполняется 25

Новости Великобритании. Звезда фильмов о Гарри Поттере, британская актриса Эмма Уотсон празднует 15 апреля свое 25-летие. Эмма начала свою карьеру в 1999 году, в возрасте 9 лет. Обойдя сотни конкуренток, она получила роль волшебницы Гермионы Грейнджер, ученицы факультета Гриффиндор в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Участие в проекте принесло актрисе всемирную известность и множество наград. На факультете Гриффиндор школы Хогвартс из книг и фильмов о Гарри Поттере учится героиня Эммы Уотсон, отличница Гермиона, которая регулярно зарабатывает очки своему факультету правильными ответами. В школе 4 факультета: Гриффиндор, Пуффендуй, Когтевран и Слизерин, и они борются за звание лучшего.

Помимо серии фильмов о Гарри Поттере, Эмма снималась в таких картинах, как "7 дней и ночей с Мэрилин", "Хорошо быть тихоней", "Ной". В 2015 году выходит сразу 2 фильма с участием актрисы: "Возвращение" и "Колония Дигнидад". А в 2017 Эмма появится в диснеевском фильме "Красавица и чудовище" в роли Белль.

Помимо актерской деятельности Эмма Уотсон активно занимается благотворительностью. Она была назначена послом доброй воли ООН в сентябре 2014 года. В этой должности она приняла участие в кампании HeForShe, которая борется за равноправие полов. Эмма Уотсон, актриса:

Мы боремся за равенство и уже сделали большой шаг вперед. Этот шаг – кампания HeForShe. И мужчины, и женщины должны чувствовать себя свободными в выражении своих чувств.И мужчины, и женщины должны иметь право быть сильными. Настало время, когда мы должны избавиться от предрассудков. Также в 2013 году актриса снялась обнаженной для книги фотографий Natural Beauty, средства от продажи которой перечисляются в один из фондов защиты окружающей среды.

Личная жизнь Эммы активно обсуждается СМИ. В начале ее карьеры ходили слухи о романе с коллегой по фильму "Гарри Поттер" Томом Фелтоном. Также у нее были недолгие отношения с регбистом Томом Дагером, банкиром Джеем Бэрримором, музыкантом Рафаэлем Себрианом, актером Джонни Симмонсом. На протяжении двух лет актриса встречалась с Уиллом Адамовичем, с которым познакомилась во время учебы в Оксфордском университете. Несмотря на сообщения о помолвке, пара рассталась в 2013 году. В 2014 году Эмме приписывали роман с принцем Гарри. Актриса прокомментировала эти слухи, написав сообщение в Twitter. Эмма Уотсон, актриса (сообщение в Twitter):

Мир, помни, что нельзя верить всему, что пишут в прессе! Выйти замуж за принца – это не единственный способ стать принцессой.

Актриса, которую называют Английской розой, не только привлекательна, но еще и умна. Она получила образование в Оксфордском и Брауновском университетах.