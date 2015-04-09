Форсаж 7: Как «воскресили» погибшего Пола Уокера?

Новости Беларуси. 9 апреля в кинотеатрах Минска выйдет в прокат седьмой фильм киносерии «Форсаж», которая славится не только зрелищными погонями, но и невероятными трюками. Они покорили Токио и Рио, Лос-Анджелес и Лондон. Но мир больше не играет по их правилам. Зной арабских пустынь, неприлично высокие небоскребы, миллионы долларов на колесах и очень, очень знаменитый злодей. «Месть не знает границ»

«Форсаж 7» — криминальный боевик, снятый режиссёром Джеймсом Ваном с Вином Дизелем, Полом Уокером, Джейсоном Стэтхемом и Дуэйном Джонсоном в главных ролях. Доминик Торетто и его команда совсем разучились жить нормальной спокойной жизнью: изо дня в день они подвергают себя все новым испытаниям и каждый раз выходят победителями в любой ситуации. Ради достижения своей цели Доминик, Брайан и остальные сорвиголовы готовы на все, вплоть до прыжка с парашютом, прикрепленным к крыше автомобиля. Однако их лихой образ жизни – это не только крутые машины и навороченные трюки: за свои поступки им все чаще приходится отвечать. На сей раз счет ребятам Торетто готов выставить Декард Шоу – брат убитого Оуэна Шоу. Если Торетто и его друзья хотят выйти целыми и невредимыми из схватки с очередным врагом, им предстоит, стиснув зубы, приготовиться к самым неприятным сюрпризам и пустить в ход всю свою изобретательность и бесстрашие. Съёмки седьмого «Форсажа» начались в сентябре 2013 года, а выйти на экраны премьера должна была летом 2014, но трагическая смерть одного из главных героев, Пола Уокера, заставила создателей картины переработать сценарий ленты и сдвинуть релиз на апрель 2015 года.

Страшная авария, случившаяся в ноябре 2013 года, унесла жизнь актера в самый разгар съемок его звездного фильма. По иронии судьбы, он погиб в автокатастрофе. По еще более дикой и горькой иронии он даже не был за рулем (его вез приятель, который разбился вместе с ним). Актер направлялся на благотворительное мероприятие его организации Reach Out Worldwide. Сначала создатели «Форсажа» думали о том, чтобы остановить съемки и не выпускать картину на экраны, но потом передумали. Нил Мориц, продюсер фильма (в интервью журналу Стампид): Потом мы поняли, что Пол хотел бы, чтобы этот фильм был снят. Мы с Вином обсудили это и передумали складывать руки. Решили, что доснимем фильм, чего бы это нам ни стоило. Мы все очень уважали Пола как человека и друга, и мы не показали бы на экране ничего, что могло бы омрачить светлую память о нем. В январе 2014 года создатели картины сообщили, что персонаж Уокера не умрёт на экране, а «уйдёт на пенсию». Однако режиссеру пришлось применить некоторые уловки, снимая половину картины без Пола Уокера. В марте 2014 стало известно, что Уокера воспроизведут с помощью компьютерной графики и дублёров в некоторых других. Нил Мориц:

Мы отсняли большую часть фильма с самим Полом, но многие финальные сцены не были готовы. Благодаря неиспользованному видео от предыдущих частей и компьютерным технологиям, мы смогли закончить картину и таким образом почтить нашего друга на экране. Дублерами Пола стали его братья Калеб и Коди. Братья очень похожи, поэтому съемки издалека и со спины помогли завершить фильм. Все 137 минут, которые длится картина, трудно сказать, где братья, а где графика – Пол везде как живой.