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Новый фильм о Джеймсе Бонде: Фото и видео приоткрывают тайну сценария

09 апреля 2015 15:17
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Новости Мексики. Судя по последним фото из Мехико, где сейчас проходят съемки, новая часть о приключениях Джеймса Бонда обещает быть по-настоящему захватывающей.

Несмотря на то, что это уже 24-й фильм культовой серии, нет сомнений, что результат будет впечатляющим. Увидим осенью 2015!

На новых фото со съемок видно, как самый известный и бесстрашный тайный агент вновь борется за свою жизнь. Даже со всеми видимыми ремнями безопасности сцена выглядит пугающе. Бонд отчаянно висит на боку вертолета, который парит в воздухе, в то время как его окровавленный противник пытается сбросить его вниз.

Новый фильм о Джеймсе Бонде: Фото и видео приоткрывают тайну сценария-1

Актер может выглядеть бесстрашным, но, присмотревшись, Вы увидите, что в этой сцене снимается не сам Дэниел Крэйг. Он никогда не уклонялся от опасности и получил множество ран и травм в течение съемок всех четырех частей с его участием. Но в данной сцене Крэйг предпочел отсидеться и предоставил возможность профессиональному каскадеру выполнить его работу.

На других снимках из Мехико мы уже видим Дэниела во время съемки захватывающего преследования по крышам зданий на Площади Конституции.

Новый фильм о Джеймсе Бонде: Фото и видео приоткрывают тайну сценария-4

Судя по многочисленным фотографиям костюмов, можно сказать, что часть съемок проходила во время известного ежегодного фестиваля Мексики Дня Мертвых.

До сих пор не много известно о сюжетной линии фильма. Она держится в строгом секрете, хотя название является основным намеком на то, что противником Бонда в новом фильме может оказаться его давний заклятый враг...

Организация под названием «Спектр» фигурировала в самом первом фильме о Джеймсе Бонде – «Доктор Ноу», вышедшем в 1962. Возглавлял ее один из самых популярных злодеев всех времен - Франц Оберхаузер.

Новый фильм о Джеймсе Бонде: Фото и видео приоткрывают тайну сценария-7

Было объявлено, что роль Франца Оберхаузера сыграет Кристоф Вальце, Моника Беллуччи появится в качестве Люсии Скиарры, а звезда «Шерлока» Эндрю Скотт получил роль Денби.  Ральф Файнс возвращается как новый M вместе с коллегами Наоми Харрис, Рори Кинниром и Беном Вишоу.

«007: Спектр» - четвертый фильм, в котором Крэйг исполняет роль Бонда, но определенно не последний. Контракт на съемки еще одной части уже подписан.

# Фотофакт # Кино # Развлечения # Дэниел Крэйг

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