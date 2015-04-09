Новый фильм о Джеймсе Бонде: Фото и видео приоткрывают тайну сценария

Новости Мексики. Судя по последним фото из Мехико, где сейчас проходят съемки, новая часть о приключениях Джеймса Бонда обещает быть по-настоящему захватывающей. Несмотря на то, что это уже 24-й фильм культовой серии, нет сомнений, что результат будет впечатляющим. Увидим осенью 2015! На новых фото со съемок видно, как самый известный и бесстрашный тайный агент вновь борется за свою жизнь. Даже со всеми видимыми ремнями безопасности сцена выглядит пугающе. Бонд отчаянно висит на боку вертолета, который парит в воздухе, в то время как его окровавленный противник пытается сбросить его вниз.

Актер может выглядеть бесстрашным, но, присмотревшись, Вы увидите, что в этой сцене снимается не сам Дэниел Крэйг. Он никогда не уклонялся от опасности и получил множество ран и травм в течение съемок всех четырех частей с его участием. Но в данной сцене Крэйг предпочел отсидеться и предоставил возможность профессиональному каскадеру выполнить его работу. На других снимках из Мехико мы уже видим Дэниела во время съемки захватывающего преследования по крышам зданий на Площади Конституции.

Судя по многочисленным фотографиям костюмов, можно сказать, что часть съемок проходила во время известного ежегодного фестиваля Мексики Дня Мертвых. До сих пор не много известно о сюжетной линии фильма. Она держится в строгом секрете, хотя название является основным намеком на то, что противником Бонда в новом фильме может оказаться его давний заклятый враг... Организация под названием «Спектр» фигурировала в самом первом фильме о Джеймсе Бонде – «Доктор Ноу», вышедшем в 1962. Возглавлял ее один из самых популярных злодеев всех времен - Франц Оберхаузер.