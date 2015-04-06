Арнольд Шварценеггер о фильме “Терминатор-4 ”: Он ужасен

Новости США. Актер и бывший губернатор штата Калифорния выразил облегчение по поводу того, что он не имеет отношения к фильму “Терминатор: Да придет спаситель”.

В интервью на шоу Good Morning America, актер заявил, что его решение не сниматься в фильме было правильным.

Арнольд Шварценеггер, актер:

Слава Богу, что я не снялся в этом фильме, он ужасен.

Шварценеггер, который сыграл главную роль в первых трех частях фильма про Терминатора, а также в выходящей этим летом новой части – “Терминатор: Генезис”, лаконично ответил на вопрос по поводу того, какая из частей его любимая.

Арнольд Шварценеггер:

Я не могу ответить на этот вопрос. Все три части, в которых я снимался, имеют свою историю, и все они по своему интересны.