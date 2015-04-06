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Арнольд Шварценеггер о фильме “Терминатор-4 ”: Он ужасен

06 апреля 2015 19:02
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Новости США. Актер и бывший губернатор штата Калифорния выразил облегчение по поводу того, что он не имеет отношения к фильму “Терминатор: Да придет спаситель”.

Арнольд Шварценеггер о фильме “Терминатор-4 ”: Он ужасен-1

В интервью на шоу Good Morning America, актер заявил, что его решение не сниматься в фильме было правильным.

Арнольд Шварценеггер, актер:
Слава Богу, что я не снялся в этом фильме, он ужасен.

Шварценеггер, который сыграл главную роль в первых трех частях фильма про Терминатора, а также в выходящей этим летом новой части – “Терминатор: Генезис”, лаконично ответил на вопрос по поводу того, какая из частей его любимая.

Арнольд Шварценеггер:
Я не могу ответить на этот вопрос. Все три части, в которых я снимался, имеют свою историю, и все они по своему интересны.

Арнольд Шварценеггер о фильме “Терминатор-4 ”: Он ужасен-4

Фильм “Терминатор: Да придет спаситель” первоначально рассматривался как начало новой трилогии, но права на франшизу были проданы, и серия фильмов возобновилась частью “Терминатор: Генезис”. Арнольд Шварценеггер уже подписал контракт на съемки в 6 части фильма.

# Фотофакт # Кино # Звезды # Арнольд Шварценеггер

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