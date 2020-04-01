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Звёзды на карантине: Агутин поёт дома, Билан грустит, Безруков гуляет

01 апреля 2020 11:20
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Чем занять себя в свободное время? Можно готовить, общаться по видеосвязи, заниматься спортом. Есть множество увлекательных занятий. Знаменитые артисты и спортсмены призывают следовать их примеру.  

Валерия 

Певица ухаживает за кожей, делает маски для лица и слушает лекции учёной Татьяны Черниговской. 

Звёзды на карантине: Агутин поёт дома, Билан грустит, Безруков гуляет-1

Фото: instagram.com/valeriya 

Алина Загитова 

Фигуристка не прекращает тренировки. Спортсменка советует и другим поделать какие-нибудь упражнения, чтобы оставаться в хорошем настроении.   

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Звёзды на карантине: Агутин поёт дома, Билан грустит, Безруков гуляет-4

Фото: instagram.com/azagitova 

Вера Брежнева 

Исполнительница находится дома вместе с супругом, общается в соцсетях и поёт.   

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Звёзды на карантине: Агутин поёт дома, Билан грустит, Безруков гуляет-7

Фото: instagram.com/ververa 

Юлия Такшина 

Актриса занимается домашними хлопотами: стирает, убирает, наводит порядок на балконе. А во время отдыха читает книги.  

Звёзды на карантине: Агутин поёт дома, Билан грустит, Безруков гуляет-10

Фото: instagram.com/uliatakshina 

Мария Кожевникова 

Артистка проводит время вместе с детьми и готовит. Недавно Мария сняла ролик о том, как приготовить вафли.   

Звёзды на карантине: Агутин поёт дома, Билан грустит, Безруков гуляет-13

Фото: instagram.com/mkozhevnikova 

Анна Кошмал 

Актриса тоже предпочитает в свободное время готовить. По словам Анны, если бы она не связала свою жизнь с кино, то вполне могла бы стать food-блогером. 

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Звёзды на карантине: Агутин поёт дома, Билан грустит, Безруков гуляет-16

Фото: instagram.com/smorkovkina 

Сергей Безруков 

Актёр призывает всех не падать духом из-за необходимости быть дома. Сам Безруков устроил для себя маленький отпуск и радуется погоде. 

Звёзды на карантине: Агутин поёт дома, Билан грустит, Безруков гуляет-19

Фото: instagram.com/s_bezrukov 

Юрий Шатунов 

Певец сейчас находится в Германии вместе с семьёй, дети учатся online, а сам исполнитель не прерывает творческий процесс. Недавно артист опубликовал новое видео. 

Звёзды на карантине: Агутин поёт дома, Билан грустит, Безруков гуляет-22

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Юрий Шатунов» 

Дима Билан 

Исполнитель грустит из-за необходимости сидеть дома, но призывает своих фанатов тоже набраться терпения, поскольку важно заботиться о себе и об окружающих.    

Звёзды на карантине: Агутин поёт дома, Билан грустит, Безруков гуляет-25

Фото: instagram.com/bilanofficial 

Денис Клявер 

Артист участвует в онлайн-концертах, проводит эфиры на своей странице в Instagram и подумывает, что неплохо бы выучить английский язык.   

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Звёзды на карантине: Агутин поёт дома, Билан грустит, Безруков гуляет-28

Фото: instagram.com/denisklyaver 

Леонид Агутин 

Композитор тоже проводит онлайн-концерты для своих поклонников, а ещё Агутин выпустил новый музыкальный альбом.   

Звёзды на карантине: Агутин поёт дома, Билан грустит, Безруков гуляет-31

Фото: instagram.com/agutinleonid 

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как другие знаменитости проводят время дома.  

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