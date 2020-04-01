Звёзды на карантине: Агутин поёт дома, Билан грустит, Безруков гуляет

Чем занять себя в свободное время? Можно готовить, общаться по видеосвязи, заниматься спортом. Есть множество увлекательных занятий. Знаменитые артисты и спортсмены призывают следовать их примеру. Валерия Певица ухаживает за кожей, делает маски для лица и слушает лекции учёной Татьяны Черниговской.

Фото: instagram.com/valeriya

Алина Загитова Фигуристка не прекращает тренировки. Спортсменка советует и другим поделать какие-нибудь упражнения, чтобы оставаться в хорошем настроении. Вторая чемпионка? Посмотрите, как выглядит младшая сестра Алины Загитовой

Фото: instagram.com/azagitova

Вера Брежнева Исполнительница находится дома вместе с супругом, общается в соцсетях и поёт. «С носом ничего не делалось». Вера Брежнева показала, как выглядела в 16 лет

Фото: instagram.com/ververa

Юлия Такшина Актриса занимается домашними хлопотами: стирает, убирает, наводит порядок на балконе. А во время отдыха читает книги.

Фото: instagram.com/uliatakshina

Мария Кожевникова Артистка проводит время вместе с детьми и готовит. Недавно Мария сняла ролик о том, как приготовить вафли.

Фото: instagram.com/mkozhevnikova

Анна Кошмал Актриса тоже предпочитает в свободное время готовить. По словам Анны, если бы она не связала свою жизнь с кино, то вполне могла бы стать food-блогером. Спустя 10 лет. Как изменились актрисы, сыгравшие роль внучки Жени в сериале «Сваты»

Фото: instagram.com/smorkovkina

Сергей Безруков Актёр призывает всех не падать духом из-за необходимости быть дома. Сам Безруков устроил для себя маленький отпуск и радуется погоде.

Фото: instagram.com/s_bezrukov

Юрий Шатунов Певец сейчас находится в Германии вместе с семьёй, дети учатся online, а сам исполнитель не прерывает творческий процесс. Недавно артист опубликовал новое видео.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Юрий Шатунов»

Дима Билан Исполнитель грустит из-за необходимости сидеть дома, но призывает своих фанатов тоже набраться терпения, поскольку важно заботиться о себе и об окружающих.

Фото: instagram.com/bilanofficial

Денис Клявер Артист участвует в онлайн-концертах, проводит эфиры на своей странице в Instagram и подумывает, что неплохо бы выучить английский язык. «Популярность – это искушаемое состояние, когда ты теряешь контроль над собой». Денис Клявер о семье и мечте спеть в стиле Metallica

Фото: instagram.com/denisklyaver

Леонид Агутин Композитор тоже проводит онлайн-концерты для своих поклонников, а ещё Агутин выпустил новый музыкальный альбом.

Фото: instagram.com/agutinleonid