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Вид из окна и сама палата. Николаев поделился кадрами из больницы в Коммунарке

01 апреля 2020 07:30
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Новости России. Российский композитор Игорь Николаев показал вид из окна своей палаты в больнице в московском посёлке Коммунарка. 

Певец поделился роликом на своей странице в Instagram и сопроводил запись чтением стихотворения Станислава Куняева «Живём мы недолго». На кадрах показывается заснеженный пейзаж, а также мелькает палата, в которой находится Николаев. 

Поклонники артиста пожелали ему скорейшего выздоровления и отметили, что очень волнуются. Также фанаты попросили композитора запомнить свои нынешние чувства и позже поделиться ими в песне.  

Ранее стало известно, что Игорь Николаев лёг в больницу с очаговой пневмонией.  

Также артист сдал анализы на коронавирус – подробнее здесь.   

# Звезды # калейдоскоп # Игорь Николаев # Станислав Куняев

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