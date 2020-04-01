Вид из окна и сама палата. Николаев поделился кадрами из больницы в Коммунарке

Новости России. Российский композитор Игорь Николаев показал вид из окна своей палаты в больнице в московском посёлке Коммунарка.

Певец поделился роликом на своей странице в Instagram и сопроводил запись чтением стихотворения Станислава Куняева «Живём мы недолго». На кадрах показывается заснеженный пейзаж, а также мелькает палата, в которой находится Николаев.

Поклонники артиста пожелали ему скорейшего выздоровления и отметили, что очень волнуются. Также фанаты попросили композитора запомнить свои нынешние чувства и позже поделиться ими в песне.

Ранее стало известно, что Игорь Николаев лёг в больницу с очаговой пневмонией.