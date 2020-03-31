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«Мне чертовски нравится. Вам, конечно же, нет». Кристина Асмус сменила имидж и постриглась в кадре

31 марта 2020 16:26
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Кристина Асмус сменила прическу – обрезала длинные волосы. Актриса сделала это в кадре во время фотосессии.  

Получившийся результат супруга Гарика Харламова показала в Instagram. А тем, кто не верил, что девушка постригла собственные волосы, она посвятила подпись к фото.  

«Мне чертовски нравится. Вам, конечно же, нет». Кристина Асмус сменила имидж и постриглась в кадре -1

Фото: instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус:    
Кто там писал, что видео гон и я ни за какие деньги волосы не отстригу? Получите, распишитесь.  Пока салоны красоты на карантине.  

Актриса лишилась трети длины своих волос. Теперь у Кристины Асмус стрижка по плечи.   

«Мне чертовски нравится. Вам, конечно же, нет». Кристина Асмус сменила имидж и постриглась в кадре -4

Фото: instagram.com/asmuskristina. До стрижки

Спустя время актриса посвятила своей новой прическе еще один пост. В нем она отметила, что ей чертовски нравится новый образ.  

«Мне чертовски нравится. Вам, конечно же, нет». Кристина Асмус сменила имидж и постриглась в кадре -7

Фото: instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус:
Тут по плану должна была быть подпись «Я знаю, что я пожалею». Но ее не будет! Мне чертовски нравится! Вам, конечно же, нет, поэтому даже не спрашиваю.  

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# Звезды # калейдоскоп # Кристина Асмус

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