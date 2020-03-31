«Мне чертовски нравится. Вам, конечно же, нет». Кристина Асмус сменила имидж и постриглась в кадре

Получившийся результат супруга Гарика Харламова показала в Instagram. А тем, кто не верил, что девушка постригла собственные волосы, она посвятила подпись к фото.

Кристина Асмус сменила прическу – обрезала длинные волосы. Актриса сделала это в кадре во время фотосессии.

Кристина Асмус:

Кто там писал, что видео гон и я ни за какие деньги волосы не отстригу? Получите, распишитесь. Пока салоны красоты на карантине.

Актриса лишилась трети длины своих волос. Теперь у Кристины Асмус стрижка по плечи.