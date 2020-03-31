«Мне чертовски нравится. Вам, конечно же, нет». Кристина Асмус сменила имидж и постриглась в кадре
Кристина Асмус сменила прическу – обрезала длинные волосы. Актриса сделала это в кадре во время фотосессии.
Получившийся результат супруга Гарика Харламова показала в Instagram. А тем, кто не верил, что девушка постригла собственные волосы, она посвятила подпись к фото.
Фото: instagram.com/asmuskristina
Кристина Асмус:
Кто там писал, что видео гон и я ни за какие деньги волосы не отстригу? Получите, распишитесь. Пока салоны красоты на карантине.
Актриса лишилась трети длины своих волос. Теперь у Кристины Асмус стрижка по плечи.
Фото: instagram.com/asmuskristina. До стрижки
Спустя время актриса посвятила своей новой прическе еще один пост. В нем она отметила, что ей чертовски нравится новый образ.
Фото: instagram.com/asmuskristina
Кристина Асмус:
Тут по плану должна была быть подпись «Я знаю, что я пожалею». Но ее не будет! Мне чертовски нравится! Вам, конечно же, нет, поэтому даже не спрашиваю.
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