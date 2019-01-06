Генетики узнали, почему женщины живут дольше мужчин
Новости США. Учёные объяснили, почему женщины живут дольше мужчин. И дело не в том, что последние любят рисковать и надеяться на авось.
Как сообщает Aging Cell, разница в продолжительности жизни вызвана половыми хромосомами. Наверное, все окончившие школу знают, что у человека 23 пары хромосом. 22 из них – одинаковые для обоих полов и называются «аутосомами». Последние две хромосомы – половые, они-то и определяют, родится человек мужчиной (XY) или женщиной (XX).
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Фото: instagram.com/gulnaras01
Y-хромосома не содержит в себе особо важных генов. Теоретически, мужскую хромосому можно даже удалить из генома, скопировав лишь несколько участков ДНК, которые должны запустить программу развития зародыша. Что касается X-хромосомы, то неспроста она есть у всех людей. Нарушения в работе генов в этой хромосоме могут привести к серьёзной болезни или к завершению жизненного пути.
Генетики решили посмотреть, что будет, если дать мужчинам вторую X-хромосому, а женщинам заменить одну X на Y. Для эксперимента исследователи взяли четыре группы мышей. Первая группа состояла из мужских особей, вторая – из женских. В третьей группе были искусственно выращенные ХХ-самцы, в четвёртой – XY-самки.
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Фото: instagram.com/gulnaras01
Затем три года учёные наблюдали, сколько проживут подопытные. В итоге стало ясно, что продолжительность жизни во многом зависит не от пола животного, а от набора хромосом. ХХ-самцы и обычные женские особи жили дольше, чем XY-самки и обычные мужские особи. Лидером по продолжительности жизни стали нормальные самки.
Пока что учёные не торопятся с выводами. Есть несколько теорий, которые могут объяснить результаты. Во-первых, дело может быть в женских гормонах. К слову, не так давно мы рассказывали об исследовании калифорнийских учёных, которые пришли к выводу, что на продолжительность жизни влияют кончики хромосом – теломеры. А женский гормон эстроген оказывает защитные эффекты на теломеры, оттого женщины и живут дольше.
Фото: instagram.com/dietolog_ermolova
Во-вторых, в Y-хромосоме изначально может быть заложена какая-то ошибка, которая сокращает жизнь. Исследователи поясняют, что выживаемость женщин может быть выгодна потомству, поскольку они оказывают дополнительную заботу и передают опыт. В то же время смерть мужчин уменьшает конкуренцию за ресурсы и партнёрш.
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Напоследок стоит упомянуть, что сейчас средняя продолжительность жизни составляет примерно 71 год. Мужчины в среднем доживают до 65, женщины – до 76.