Генетики узнали, почему женщины живут дольше мужчин

Новости США. Учёные объяснили, почему женщины живут дольше мужчин. И дело не в том, что последние любят рисковать и надеяться на авось. Как сообщает Aging Cell, разница в продолжительности жизни вызвана половыми хромосомами. Наверное, все окончившие школу знают, что у человека 23 пары хромосом. 22 из них – одинаковые для обоих полов и называются «аутосомами». Последние две хромосомы – половые, они-то и определяют, родится человек мужчиной (XY) или женщиной (XX). Что не так с современными подростками? Отвечают учёные

Фото: instagram.com/gulnaras01

Y-хромосома не содержит в себе особо важных генов. Теоретически, мужскую хромосому можно даже удалить из генома, скопировав лишь несколько участков ДНК, которые должны запустить программу развития зародыша. Что касается X-хромосомы, то неспроста она есть у всех людей. Нарушения в работе генов в этой хромосоме могут привести к серьёзной болезни или к завершению жизненного пути. Генетики решили посмотреть, что будет, если дать мужчинам вторую X-хромосому, а женщинам заменить одну X на Y. Для эксперимента исследователи взяли четыре группы мышей. Первая группа состояла из мужских особей, вторая – из женских. В третьей группе были искусственно выращенные ХХ-самцы, в четвёртой – XY-самки. Названы девять признаков приближающейся старости

Фото: instagram.com/gulnaras01

Затем три года учёные наблюдали, сколько проживут подопытные. В итоге стало ясно, что продолжительность жизни во многом зависит не от пола животного, а от набора хромосом. ХХ-самцы и обычные женские особи жили дольше, чем XY-самки и обычные мужские особи. Лидером по продолжительности жизни стали нормальные самки. Пока что учёные не торопятся с выводами. Есть несколько теорий, которые могут объяснить результаты. Во-первых, дело может быть в женских гормонах. К слову, не так давно мы рассказывали об исследовании калифорнийских учёных, которые пришли к выводу, что на продолжительность жизни влияют кончики хромосом – теломеры. А женский гормон эстроген оказывает защитные эффекты на теломеры, оттого женщины и живут дольше.

Фото: instagram.com/dietolog_ermolova