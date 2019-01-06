«Это огромная радость». Беременность Александры Савельевой обсуждают в Сети

Вносить изменения в свой график 35-летняя Савельева начала примерно в декабре 2018 года. Она стала реже появляться на публике, временами пропускала концерты группы, а в гардеробе певицы теперь преобладают свободные одеяния.

Новости России. Недавно в соцсетях начали обсуждать пополнение в семье Александры Савельевой. Точнее, обсуждается эта тема давно, но теперь появились видимые доказательства интересного положения солистки группы «Фабрика».

Сама Александра, её супруг Кирилл Сафонов и продюсер Игорь Матвиенко никак не комментируют догадки фанатов артистки, которые неизменно появляются в комментариях под её постами в Instagram.

«Какой месяц уже? Или всё ещё скрываете? Уже даже в широкой одежде не скрыть»,

«Как вы? Как ваше самочувствие?»,

Фотофакт: как изменились участники прошлых сезонов «Фабрики звезд»

«Да пусть скрывает. Главное, чтобы всё было хорошо! Это огромная радость. Я бы тоже скрывала от чужих»,

«У Саши характерный взгляд и выражение лица, чуть припухлое, как у беременных. Зачем спрашивать человека, если и так понятно?»,

«Саша, поздравляю, ведь ребёнок – это большое счастье».