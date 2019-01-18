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Японская дальнобойщица модельной внешности стала знаменитостью в соцсетях

18 января 2019 12:31
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Новости Японии. Недавно в соцсетях стала популярна красивая японка, которая работает дальнобойщицей. У девушки есть свой блог и тысячи подписчиков в Instagram.  

Японская дальнобойщица модельной внешности стала знаменитостью в соцсетях-1

Фото: instagram.com/sr8x4volvo  

Как сообщает Oddity Central, Рино Сасаки выросла в префектуре Коти. Отец девушки работал дальнобойщиком, но в 2011-2012 году его здоровье начало ухудшаться. Несмотря на это, мужчина продолжал водить грузовики.  

Японская дальнобойщица модельной внешности стала знаменитостью в соцсетях-4

Фото: instagram.com/sr8x4volvo  

Рино стало страшно, что с её отцом может что-нибудь случиться, когда он будет в дороге. В итоге 21-летняя Сасаки решила сопровождать отца и присматривать за ним. Перед этим японка работала учителем традиционных танцев и планировала продолжать, однако из-за поездок не всегда успевала вовремя вернуться.  

Японская дальнобойщица модельной внешности стала знаменитостью в соцсетях-7

Фото: instagram.com/sr8x4volvo  

В конце концов Рино получила водительские права, отказалась от карьеры преподавателя танцев и стала дальнобойщицей. Поскольку у девушки есть аккаунты в различных соцсетях, в Азии она стала одной из самых известных женщин, водящих грузовики.  

Японская дальнобойщица модельной внешности стала знаменитостью в соцсетях-10

Фото: instagram.com/sr8x4volvo  

В основном Сасаки перевозит овощи, фрукты и рыбу. Также известно, что в кабине её Volvo почти всегда находятся цветы, поскольку девушка увлекается цветочной композицией.  

Японская дальнобойщица модельной внешности стала знаменитостью в соцсетях-13

Фото: instagram.com/sr8x4volvo  

Рино считает, что не только мужчины могут посвятить себя профессии дальнобойщика. Она часто публикует моменты из своей профессиональной жизни, чтобы вдохновить других женщин своим примером. Первую фотографию для Instagram японка сделала на острове Хоккайдо, а опубликовала её летом 2016 года.  

Японская дальнобойщица модельной внешности стала знаменитостью в соцсетях-16

Фото: instagram.com/sr8x4volvo  

Из неудобств девушка отмечает отсутствие подходящей одежды – обычно она слишком велика. Возможно, в дальнейшем Сасаки выпустит свою линию одежды для дальнобойщиц.  

Японская дальнобойщица модельной внешности стала знаменитостью в соцсетях-19

Фото: instagram.com/sr8x4volvo  

Некоторое время назад мы писали о трудностях определения возраста азиатов.  

Несколько примеров выглядящих вдвое моложе 40-летних азиаток можно посмотреть здесь.  

# Красота # калейдоскоп

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