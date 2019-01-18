Японская дальнобойщица модельной внешности стала знаменитостью в соцсетях

Новости Японии. Недавно в соцсетях стала популярна красивая японка, которая работает дальнобойщицей. У девушки есть свой блог и тысячи подписчиков в Instagram.

Фото: instagram.com/sr8x4volvo

Как сообщает Oddity Central, Рино Сасаки выросла в префектуре Коти. Отец девушки работал дальнобойщиком, но в 2011-2012 году его здоровье начало ухудшаться. Несмотря на это, мужчина продолжал водить грузовики.

Фото: instagram.com/sr8x4volvo

Рино стало страшно, что с её отцом может что-нибудь случиться, когда он будет в дороге. В итоге 21-летняя Сасаки решила сопровождать отца и присматривать за ним. Перед этим японка работала учителем традиционных танцев и планировала продолжать, однако из-за поездок не всегда успевала вовремя вернуться.

Фото: instagram.com/sr8x4volvo

В конце концов Рино получила водительские права, отказалась от карьеры преподавателя танцев и стала дальнобойщицей. Поскольку у девушки есть аккаунты в различных соцсетях, в Азии она стала одной из самых известных женщин, водящих грузовики.

Фото: instagram.com/sr8x4volvo

В основном Сасаки перевозит овощи, фрукты и рыбу. Также известно, что в кабине её Volvo почти всегда находятся цветы, поскольку девушка увлекается цветочной композицией.

Фото: instagram.com/sr8x4volvo

Рино считает, что не только мужчины могут посвятить себя профессии дальнобойщика. Она часто публикует моменты из своей профессиональной жизни, чтобы вдохновить других женщин своим примером. Первую фотографию для Instagram японка сделала на острове Хоккайдо, а опубликовала её летом 2016 года.

Фото: instagram.com/sr8x4volvo

Из неудобств девушка отмечает отсутствие подходящей одежды – обычно она слишком велика. Возможно, в дальнейшем Сасаки выпустит свою линию одежды для дальнобойщиц.

Фото: instagram.com/sr8x4volvo