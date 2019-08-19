Знакомый принт снова в моде. Что носить этой осенью?

Осень активно наступает, значит, пора узнать последние новости моды и встретить сезон во всеоружии. В нашем материале мы откроем маленькую модную тайну и подскажем, что носить в этом сезоне.
Самым актуальным принтом осени-2019 станет коричневая клетка-шотландка. Тренд уже активно подхватили street-style модницы, показывая, как удачнее всего носить этот непростой принт.
Особенно важно в этом сезоне выбрать шотландку кофейного оттенка. Она актуальна именно в коричневой цветовой гамме, так что попробуйте одежду в клетку цвета кофе с молоком, ирисок, древесной коры или глины. Клетчатые наряды стоит ожидать в осенне-зимних коллекциях.
Также фешн-гуру советуют в этом сезоне обратить внимание на кружево и блеск. Узнать больше об осенних трендах можно здесь.