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Знакомый принт снова в моде. Что носить этой осенью?

19 августа 2019 15:06
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Осень активно наступает, значит, пора узнать последние новости моды и встретить сезон во всеоружии. В нашем материале мы откроем маленькую модную тайну и подскажем, что носить в этом сезоне.

Самым актуальным принтом осени-2019 станет коричневая клетка-шотландка. Тренд уже активно подхватили street-style модницы, показывая, как удачнее всего носить этот непростой принт.

Знакомый принт снова в моде. Что носить этой осенью?-1

Фото: net-a-porter.com

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Знакомый принт снова в моде. Что носить этой осенью?-4

Фото: net-a-porter.com

Особенно важно в этом сезоне выбрать шотландку кофейного оттенка. Она актуальна именно в коричневой цветовой гамме, так что попробуйте одежду в клетку цвета кофе с молоком, ирисок, древесной коры или глины. Клетчатые наряды стоит ожидать в осенне-зимних коллекциях.

Знакомый принт снова в моде. Что носить этой осенью?-7

Фото: net-a-porter.com

Также фешн-гуру советуют в этом сезоне обратить внимание на кружево и блеск. Узнать больше об осенних трендах можно здесь

# Мода # калейдоскоп

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