Сельский Диснейленд! Белорус собрал раритеты и устроил музей под открытым небом. Даже с стреляющей пушкой

Мастер из деревни Винорово сделал возле дома музей под открытым небом и организовал множество развлечений. Это место часто называют «сельским Диснейлендом», рассказали в программе «Центральный регион».

Всё началось 6 лет назад. Тогда Михаил Драгун активно взялся за возрождение деревни Винорово. Здесь прошло его детство, позже мужчина переехал в Березино, но иногда приезжал навещать мать. Уже на пенсии тяга к родным местам стала сильнее. В деревне он вместе с семьёй стал проводить всё больше времени, а в тёплое время года в город даже не возвращался. Однажды, разбирая старые родительские вещи, наткнулся на интересные экспонаты.

Михаил Драгун, житель деревни Винорово:

Здесь 70% того, что было в домах у двух моих дедов. Не было же ни стаканов, ничего. Вот самодельный стакан из алюминия.

Потихоньку мужчина стал собирать предметы с историей. Многие сельские жители избавлялись от ненужного старья, этим он и воспользовался. Сельский кабриолет сделал белорус. Посмотрите на это чудо техники из авто и трактора Причём, большинство вещей попадали в руки Михаила в печальном состоянии, поэтому переезд в музей для них стал шансом на вторую жизнь.

Михаил Драгун:

90 лет этому верстаку, возможно, 100. Не было же металла, так даже ручку в лесу подыскивали. Всё реставрировал. Железо приходится наждачкой очищать, дерево болгаркой чистить.

Над каждой вещью нужно поработать, чтобы она не в идеальном, чтобы она приобретала старинный вид и чтобы не портилась, потому что она стоит под открытым небом. Пропитки покупаю, пропитываю, чтобы на дождях не гнило. Мастер неплохо знает историю своего родного края. Если верить его словам, несколько столетий назад здесь был панский маёнтак. В начале прошлого века семья переехала в Америку, а вещи остались. Они также нашли своё место в экспозиции.

Михаил Драгун:

Макотёрка. Сеткой обтянута для прочности. И вот чугунок, кашу варили в печи. Это два экспоната панские, им более 100 лет. Немало вещей Михаил докупал сам: искал на рынках и в Интернете. Сейчас в коллекции уже около тысячи вещей, хозяин называет их экспонатами.

Импровизированные залы здесь разделены тематически: центральную зону занимают предметы сельского быта. Экскурсии Михаил проводит сам. Каждая вещь для него имеет особый смысл, многие, как сельский житель, помнит из детства – так что с радостью делится с городскими секретами их применения. О функциях некоторых просто так не догадаешься.

Михаил Драгун:

Когда из колоды пчёл достают, надо мёд выкатать, а медогонок не было. Брали, давили, вытекал мёд.

А как я узнал? Даже в Интернет не лазил. Остался здесь ещё воск. Мало кто знает, что это за штучка. А это – форма для того, чтобы делать кирпич.

Коней мало было, и вот это надевали на корову и пахали, соху тягали.

Света не было, бросали в утюг уголь, нагревался и утюжили.

А это – не барабан, это на сенокос, на жатву брали в этом воду, делали такие бочоночки.

А это – шили обувь, я застал ещё. Галошей не было на валенки, а камеры резиновые были, так один у нас в деревне делал, клеил их.

Клей сами делали. Называлось это чуни. Это – маслобойки. Старого образца и новейшая. Это – отстойник для молока. Здесь сметана вверху, здесь стёклышко. Когда сметана доходит сюда, молоко кислое выбегает отсюда.

Остаются сливки. По-нашему, сливки. А тогда называлось сметана. Потом заливали её сюда и масло сбивали. А это – тёрка для картошки. Здесь барабан, крошили картошку, и потом отстаивался крахмал.

Потом начали применять её (соковыжималок же тоже не было) – выжимали из яблок сок. А в Украине драли бураки и делали сахар. Экспозиция не подходит под типичное понимание музея. Правило «руками не трогать» здесь не работает. Все предметы – в открытом доступе, некоторые можно даже испытать в деле. Например, в этом уголке наглядно показано производство льняной ткани: от снопа до нити.

Всё сделано своими руками: резные скворечники, садовая мебель и площадка для отдыха.

Кстати, она подходит как для детей, так и взрослых: здесь есть несколько видов качелей и гамак, малыши любят играть в миниатюрной палатке, также в интерьер гармонично вписались и кресла-качалки. Дом с музеем находится прямо у дороги, поэтому от гостей здесь нет отбоя. Нередко путники останавливаются посмотреть на яркий уголок.

Необычный объект уже стал настоящей достопримечательностью. За время существования музея, экспозицию посетили сотни человек. Причём, не только из Беларуси. Михаил Драгун:

Из Голландии были, россияне постоянно. Родственников привозят посмотреть на эту старину. Идея для дачи: фонтан из колеса сделал белорус! Ещё и светомузыкальный На экскурсию сюда даже приезжают организованными группами. В гостях бывают и школьники из близлежащих деревень, из детского лагеря.

Пожалуй, одна из самых ценных в экспозиции – коллекция монет, пуговиц и колец. Часть Михаил нашёл у себя в огороде, остальное – купил.

Девочка:

Тут есть монеты, которые были при Петре I. Они очень тяжёлые. Чтобы понять, для чего нужна большая часть экспонатов, понадобится помощь экскурсовода. Но этот стенд знаком всем, некоторые из этих вещей молодёжь вживую не видела, но догадаться не трудно, а интереса от этого ещё больше.

Девочка:

Печатная машинка, старинные будильники, рации. Большинство вещей уже в нерабочем состоянии, но есть и техника, которая ещё не отжила своё. Например, этот патефон.

Но на этих полках есть не только электроника: например, очки, которым более100 лет, или бритва-опаска, а эту машинку для стрижки Михаил сам помнит ещё с армейских времен. Особенно любят гости так называемую зону переодеваний. Здесь можно перевоплотиться в человека в погонах.

Атмосферность экскурсии такое костюмированное шоу придаёт, но всё же это больше забавы ради. По возрасту и уникальности эти вещи уступают остальным экспонатам. Чтобы наряды не испортила непогода, ночуют они в шкафу. Кстати, также антикварном, ручной работы.

С чувством юмора у хозяина всё в порядке, с фантазией тоже, поэтому любая идея в руках творца превращается в изюминку.

Оттого скучать в Винорово не приходится – веселье здесь устраивают круглый год. Здесь есть даже самодельная деревянная пушка. Выглядит она как безобидный элемент декора, но раз в год и палка может стрелять, а пушку хозяева заряжают чаще.

Музей никак не огорожен, разве что для подстраховки хозяин установил камеры видеонаблюдения. Удивительно, но за годы существования места отсюда не пропал ни один экспонат, не было даже попыток. Михаил Драгун:

Никто не крадёт, потому что они сами у себя украдут. Я же для них делаю. Денег не беру, там есть сундучок – кто 20 копеек, кто рубль, два рубля бросит. Но это, когда фотосессии.