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Освещение, фон и макияж. Насколько сильно меняется фотография после обработки

19 августа 2019 13:21
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Любите ли вы фотографироваться? Или вы из тех, чьё сердцебиение учащается уже в тот миг, когда кто-нибудь достаёт фотоаппарат/смартфон с предложением сделать снимок?

В наше время искусство фотографии достигло очень высокого уровня. Многие люди, имеющие аккаунт в Instagram, знают о своей «рабочей» стороне лица, умеют выбирать правильное освещение и улучшать фотографию при помощи фильтров. И ведь это даже не профессионалы.

Фотограф сравнила ретушь снимка за разную цену. Вот какой результат получился

Мы решили узнать, насколько сильно меняется снимок до его улучшения и после. На просторах соцсети мы нашли подходящий аккаунт, откуда и взяли примеры – «Murilofolgosifotografo».

Освещение, фон и макияж. Насколько сильно меняется фотография после обработки-1

Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo

Освещение, фон и макияж. Насколько сильно меняется фотография после обработки-3

Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo

Освещение, фон и макияж. Насколько сильно меняется фотография после обработки-5

Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo

Освещение, фон и макияж. Насколько сильно меняется фотография после обработки-7

Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo

Освещение, фон и макияж. Насколько сильно меняется фотография после обработки-9

Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo

Освещение, фон и макияж. Насколько сильно меняется фотография после обработки-11

Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo

Освещение, фон и макияж. Насколько сильно меняется фотография после обработки-13

Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo

Освещение, фон и макияж. Насколько сильно меняется фотография после обработки-15

Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo

Освещение, фон и макияж. Насколько сильно меняется фотография после обработки-17

Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo

Освещение, фон и макияж. Насколько сильно меняется фотография после обработки-19

Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo

Освещение, фон и макияж. Насколько сильно меняется фотография после обработки-21

Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo

Освещение, фон и макияж. Насколько сильно меняется фотография после обработки-23

Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo

Освещение, фон и макияж. Насколько сильно меняется фотография после обработки-25

Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo

Освещение, фон и макияж. Насколько сильно меняется фотография после обработки-27

Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo

Освещение, фон и макияж. Насколько сильно меняется фотография после обработки-29

Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo

Освещение, фон и макияж. Насколько сильно меняется фотография после обработки-31

Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo

Освещение, фон и макияж. Насколько сильно меняется фотография после обработки-33

Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo

Освещение, фон и макияж. Насколько сильно меняется фотография после обработки-35

Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo

Освещение, фон и макияж. Насколько сильно меняется фотография после обработки-37

Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo

Освещение, фон и макияж. Насколько сильно меняется фотография после обработки-39

Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo

Освещение, фон и макияж. Насколько сильно меняется фотография после обработки-41

Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo

Освещение, фон и макияж. Насколько сильно меняется фотография после обработки-43

Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo

Освещение, фон и макияж. Насколько сильно меняется фотография после обработки-45

Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo

Освещение, фон и макияж. Насколько сильно меняется фотография после обработки-47

Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo

Освещение, фон и макияж. Насколько сильно меняется фотография после обработки-49

Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo

Освещение, фон и макияж. Насколько сильно меняется фотография после обработки-51

Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo

Освещение, фон и макияж. Насколько сильно меняется фотография после обработки-53

Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo

Освещение, фон и макияж. Насколько сильно меняется фотография после обработки-55

Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo

Освещение, фон и макияж. Насколько сильно меняется фотография после обработки-57

Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo

Освещение, фон и макияж. Насколько сильно меняется фотография после обработки-59

Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo

# Фотография # калейдоскоп # Фотофакт

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