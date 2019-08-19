Освещение, фон и макияж. Насколько сильно меняется фотография после обработки
Любите ли вы фотографироваться? Или вы из тех, чьё сердцебиение учащается уже в тот миг, когда кто-нибудь достаёт фотоаппарат/смартфон с предложением сделать снимок?
В наше время искусство фотографии достигло очень высокого уровня. Многие люди, имеющие аккаунт в Instagram, знают о своей «рабочей» стороне лица, умеют выбирать правильное освещение и улучшать фотографию при помощи фильтров. И ведь это даже не профессионалы.
Фотограф сравнила ретушь снимка за разную цену. Вот какой результат получился
Мы решили узнать, насколько сильно меняется снимок до его улучшения и после. На просторах соцсети мы нашли подходящий аккаунт, откуда и взяли примеры – «Murilofolgosifotografo».
Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo
Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo
Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo
Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo
Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo
Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo
Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo
Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo
Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo
Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo
Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo
Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo
Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo
Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo
Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo
Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo
Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo
Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo
Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo
Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo
Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo
Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo
Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo
Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo
Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo
Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo
Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo
Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo
Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo
Фото: instagram.com/murilofolgosifotografo