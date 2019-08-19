Создаём осенний базовый гардероб. Показываем 8 стильных образов для женщин

Мария Кронда, корреспондент:

Мучительные минуты, часы и даже дни, проведенные в царстве шика и блеска, – так модницы готовятся к новому сезону и зачастую безрезультатно, ведь потом «снова нечего надеть». Сегодня все изменится! Не потратиться, учесть все актуальные цветовые решения, трендовые фасоны, а еще, чтобы это все между собой сочеталось и нашло свое место в и без того захламленном шкафу! Как это сделать, у многих девушек в голове не укладывается.

Владелица бутика одежды в Лондоне Сюзи Фо еще в 70-х годах «разложила все по полочкам». Она первая предложила своим покупательницам капсульную коллекцию, а точнее всего несколько базовых элементов гардероба, которые гармонично сочетались между собой, образуя многочисленные луки. Самые сообразительные этот рекламный ход оценили, модные образы на все случаи жизни заимели, бюджет сэкономили. Современные модники следуют тем же правилам, а стилист Алена Корецкая готова их озвучить на примере осенней капсулы.

Алена Корецкая, стилист:

Элементы, которые самые базовые, с которых нужно начинать базовые покупки осенью, – это базовый костюм, это джемперы, это обычные майки, это брюки, джинсы мы тоже включаем, обязательно это туфли-лодочки разных оттенков. Базовый гардероб строится через оттенки – это черный, белый, серый, бежевый, голубой, серебряный и золотой.

В осенней капсуле делаем акцент на качестве, предпочтение отдаем натуральным материалам: твид, шерсть, замша, кашемир. Переходим от слов к делу. Модное дефиле!

Объёмные брюки и жакет. Классическая двойка, но с налетом современности. Алена Корецкая:

Лучше покупать готовый образ, именно поэтому можно начать с того, чтобы приобрести полноценный костюм того оттенка, например, в данном случае у нас бежевый оттенок и после этого разбавлять, например, пальто вместо жакета.

Всего один костюм, а сколько модных сценариев! Все те же брюки, но уже совсем другое настроение. Голубой деним снизит уровень официальности.

А, если захочется максимального комфорта, можно облачится в черный. Набросим на плечи жакет. Алена Корецкая:

В итоге у нас получились два кардинально разных образа. Жакет – такой элемент гардероба, который дает нам нотки строгости и поэтому вы даже можете отправиться в нем и на работу, если в вашей компании нет дресс-кода, потому что общий образ называется у нас по дресс-коду, как смарт кэжуал.

Белый цвет – фишка 2019 года. В начале осени мы смело его можем себе позволить. Сыграем на контрасте – обыграем тотал уайт разнообразным верхом.