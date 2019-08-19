Мужчина упал на своей свадьбе, а когда очнулся – не узнал жену

Мужчина выпил на своей свадьбе, упал с высоты более трёх метров, а когда очнулся – не узнал свою жену.

Как сообщает Daily Mirror, инцидент произошёл в шотландской области Западный Лотиан. В тот день 49-летний Крис Мэллон и 43-летняя Аврил вступили в брак, по случаю чего устроили вечеринку.

Во время праздника мужчина немного выпил. В какой-то момент он решил отнести свадебные подарки в номер для новобрачных. По пути туда Крис споткнулся о ступеньку и проскользнул в ограждение, где был зазор из-за наличия только одной перекладины.