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Мужчина упал на своей свадьбе, а когда очнулся – не узнал жену

19 августа 2019 10:06
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Мужчина выпил на своей свадьбе, упал с высоты более трёх метров, а когда очнулся – не узнал свою жену.

Как сообщает Daily Mirror, инцидент произошёл в шотландской области Западный Лотиан. В тот день 49-летний Крис Мэллон и 43-летняя Аврил вступили в брак, по случаю чего устроили вечеринку.

Во время праздника мужчина немного выпил. В какой-то момент он решил отнести свадебные подарки в номер для новобрачных. По пути туда Крис споткнулся о ступеньку и проскользнул в ограждение, где был зазор из-за наличия только одной перекладины.

Мужчина упал на своей свадьбе, а когда очнулся – не узнал жену-1

Фото: SWNS / Chris Mallon

Мэллон упал с высоты 3,7 метра, в результате чего получил переломы черепа, костей спины, плеча и руки, а также серьёзно повредил сердце и лёгкие. Пострадавший был экстренно госпитализирован, пациент находился в коме десять дней.

Когда мужчина очнулся, он не сразу вспомнил свою жену. Тогда женщина запела песню, под которую они танцевали на свадьбе. Крис начал подпевать.

Через месяц пациента выписали, и он вернулся домой. К удивлению врачей, мужчина почти сразу смог ходить. Однако в результате падения Мэллон оглох на левое ухо, потерял обоняние и перестал чувствовать вкус еды. Несмотря на это, Аврил настроена позитивно и считает, что её муж быстро идёт на поправку.

Мужчина упал на своей свадьбе, а когда очнулся – не узнал жену-4

Фото: SWNS / Nail Hanna

Пока что мужчина не ходит на работу, запланированный медовый месяц в Дубае также пришлось отменить.

Отмечается, что руководство отеля может быть привлечено к уголовной ответственности за то, что безопасность постояльцев не была обеспечена должным образом.

Недавно мы показывали, как выглядят невесты со свадебным макияжем и без него.

Взглянуть на разительные преображения девушек можно здесь.

# Свадьба # калейдоскоп # Крис Мэллон

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