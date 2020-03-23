Невероятно мило! Как вырастают питомцы в 12 фотографиях

Очень многие люди заводят себе домашних животных. Питомцы чаще всего вырастают, радуют хозяев и любят их. Наверное, интереснее всего наблюдать за тем, как маленький живой комочек трансформируется в гордое и ухоженное животное.

Мы собрали несколько фотографий, которые показывают этот процесс и вызывают сильное чувство умиления.