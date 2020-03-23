Невероятно мило! Как вырастают питомцы в 12 фотографиях
Очень многие люди заводят себе домашних животных. Питомцы чаще всего вырастают, радуют хозяев и любят их. Наверное, интереснее всего наблюдать за тем, как маленький живой комочек трансформируется в гордое и ухоженное животное.
Мы собрали несколько фотографий, которые показывают этот процесс и вызывают сильное чувство умиления.
Фото: pikabu.ru / MST1721
Фото: pikabu.ru / ArtDECOtm
Фото: pikabu.ru / Sphingozin
Фото: pikabu.ru / nusssya
Фото: pikabu.ru / IronTina
Фото: reddit.com/user/Indisputabull
Фото: reddit.com/user/daveofrepublicofdave/
Несколько месяцев назад парень показал, как изменились он и его пёс за 15 лет.
Получилось очень трогательно – здесь подробнее.