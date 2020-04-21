Почему люди заводят себе питомцев? Мы нашли фотографии, которые объясняют это

Очень многие люди заводят себе домашних питомцев. У кого-то собаки и коты, а кто-то любит более экзотических животных, вроде змей, ящериц, крыс. Почему же большинству людей хочется поселить у себя дома постороннее существо? Возможно, мы нашли ответ.

«Мой муж работает дома с 27 марта, но Марти всё ещё ждёт его у входной двери в 17:00 каждый день»,