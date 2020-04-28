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Теперь считает себя супергероем. 7-летний мальчик прыгнул в реку, чтобы спасти младшего брата

28 апреля 2020 08:01
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Новости Великобритании. Женщина с тремя детьми прогуливалась возле реки, и один из её сыновей упал в воду. Ребёнка спас старший брат. 

Как сообщает Daily Mail, 31-летняя Кейт вместе с семьёй живёт в общине Пенгэм города Блэквуд. В один из дней женщина захотела пройтись и взяла с собой сыновей. 

Теперь считает себя супергероем. 7-летний мальчик прыгнул в реку, чтобы спасти младшего брата -1

Фото: Media Wales 

Во время прогулки мальчики подошли к реке и начали кидать камни. Затем 2-летний ребёнок поскользнулся и упал в воду. Женщина сразу прыгнула в реку за сыном, но её подхватило сильное течение. 

«Я была так удивлена ​​течением, я хороший пловец, а река выглядела такой спокойной. Но под ногами у меня ничего не оказалось», – вспоминает Кейт. 

Теперь считает себя супергероем. 7-летний мальчик прыгнул в реку, чтобы спасти младшего брата -4

Фото: Media Wales 

Почти сразу после матери в воду прыгнул 7-летний мальчик. Тонувший ребёнок в это время перевернулся на спину, чтобы продолжать дышать. Поняв, что самой вытянуть сына из реки она не сможет, британка толкнула мальчика к его старшему брату. Ему удалось поймать ребёнка и вывести его на берег. 

Теперь считает себя супергероем. 7-летний мальчик прыгнул в реку, чтобы спасти младшего брата -7

Фото: Media Wales 

Когда вся семья оказалась в безопасности, она пошла домой. Позже Кейт спросила сыновей, хотят ли они ещё как-нибудь сходить к реке покидать камни. Женщине нужно было узнать, насколько сильным оказалось потрясение. К её облегчению, младший ребёнок сказал, что хочет покидать камни. Что касается старшего сына, теперь он называет себя супергероем. 

Ранее мы рассказывали о случае, когда ребёнок во время прогулки с мамой провалился в люк.

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# Спасение # калейдоскоп

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