Теперь считает себя супергероем. 7-летний мальчик прыгнул в реку, чтобы спасти младшего брата

Новости Великобритании. Женщина с тремя детьми прогуливалась возле реки, и один из её сыновей упал в воду. Ребёнка спас старший брат. Как сообщает Daily Mail, 31-летняя Кейт вместе с семьёй живёт в общине Пенгэм города Блэквуд. В один из дней женщина захотела пройтись и взяла с собой сыновей.

Фото: Media Wales

Во время прогулки мальчики подошли к реке и начали кидать камни. Затем 2-летний ребёнок поскользнулся и упал в воду. Женщина сразу прыгнула в реку за сыном, но её подхватило сильное течение. «Я была так удивлена ​​течением, я хороший пловец, а река выглядела такой спокойной. Но под ногами у меня ничего не оказалось», – вспоминает Кейт.

Фото: Media Wales

Почти сразу после матери в воду прыгнул 7-летний мальчик. Тонувший ребёнок в это время перевернулся на спину, чтобы продолжать дышать. Поняв, что самой вытянуть сына из реки она не сможет, британка толкнула мальчика к его старшему брату. Ему удалось поймать ребёнка и вывести его на берег.

Фото: Media Wales