Победительница «Евровидения» Лорин планирует вернуться на конкурс за второй победой

Победительница «Евровидения-2012», таинственная, но при этом зажигательная Лорин, объявила о своей готовности принять участие в общенациональном отборе Швеции «Мелодифестивален», в качестве конкурсантки для последующего участия на «Евровидении-2017» в Киеве.

Также стала известна песня, с которой будет выступать 33-летняя певица в случае прохождения на конкурс. Девушка собирается представлять страну с композицией «Statements».

Даже, несмотря на то, что до завершения национального отбора еще далеко, музыкальные критики уверены, что у Лорин есть все шансы на вторую победу.