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Победительница «Евровидения» Лорин планирует вернуться на конкурс за второй победой

01 декабря 2016 14:28
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Победительница «Евровидения-2012», таинственная, но при этом зажигательная Лорин, объявила о своей готовности принять участие в общенациональном отборе Швеции «Мелодифестивален», в качестве конкурсантки для последующего участия на «Евровидении-2017» в Киеве.

Также стала известна песня, с которой будет выступать 33-летняя певица в случае прохождения на конкурс. Девушка собирается представлять страну с композицией «Statements».

Даже, несмотря на то, что до завершения национального отбора еще далеко, музыкальные критики уверены, что у Лорин есть все шансы на вторую победу.

# Фотофакт # Евровидение Беларусь # калейдоскоп # Евровидение 2017 # Лорин # Лорин

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