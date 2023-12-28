Живая новогодняя ель в доме может быть опасна для здоровья – вот почему

Специалисты выявили, что живые ели выделяют летучие органические соединения и влияют на воздух в доме. Это опасно?

Ученые провели эксперимент, в котором в течение 17 дней измеряли количество и тип веществ, выделяемых пихтой Дугласа. А также контролировали, вступают ли летучие органические соединения в реакцию с другими компонентами воздуха, пишет Lenta.ru.

Дерево в основном выделяет такие соединения как монотерпены. В свою очередь они вступают в реакцию с озоном, выделяя формальдегид. Однако его количество относительно небольшое – около одной части на миллиард. К слову, обычные дома имеют концентрацию формальдегида 20-30 частей на миллиард.

Исследователи считают, что некоторые люди могут оказаться чувствительными даже к небольшой концентрации. Чтобы избежать неприятностей, нужно регулярно проветривать помещение и приносить елку в дом через три дня после того, как она была срублена. Ведь на третий день количество выделяемых елью летучих органических веществ снижается.

Читайте также:

Вам точно пригодится. Как стильно упаковать новогодний подарок?

Как повесить гирлянду на ёлку за пару минут – этот лайфхак не требует усилий и денег

Пара поставила 15 новогодних ёлок в своём доме. Есть даже в ванной и на кухне