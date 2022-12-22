Вам точно пригодится. Как стильно упаковать новогодний подарок?

Скоро Новый год, а это значит, что нужно позаботиться не только о подарках, но и об упаковке. Расскажем, как красиво упаковать презент своими руками и удивить получателей.
Скоро Новый год, а это значит, что нужно позаботиться не только о подарках, но и об упаковке. Расскажем, как красиво упаковать презент своими руками и удивить получателей.
Фото: mamainthecity.ru
Последние годы многие начали обращать больше внимания на упаковку подарков. Каждый стремится сделать ее оригинальной. А если у вас совсем нет идей, то вот несколько стильных вариантов.
Бумага – самый распространенный вариант упаковки. Можно использовать любую, но в тренде лаконичная крафт-бумага. Перевязать коробочку можно атласной или простой лентой – она подойдет для любого презента. Для крафтовой лучше использовать бечевку или джут.
Фото: mamainthecity.ru
Если вам хочется обозначить, кому адресован подарок или написать пожелание, добавьте на коробку бирку или ярлык. Эффектно будет смотреться, если соединить его с небольшим украшением: шишкой, игрушкой и так далее.
Фото: ogorod.ru
Необычно можно преподнести подарок в виде письма или посылки. Чтобы упаковка смотрелась стильно, нужно завернуть коробочку в однотонную или крафтовую бумагу, обвязать тонкой тесьмой и приклеить несколько марок.
Фото: 12millionov.com
Этот стиль особенно ценен в 2023 году. Выбирайте крафт-бумагу, бечевку, кружево. Для дополнительного декора, который сейчас актуален, выберите еловые веточки, шишки, кольца высушенных апельсинов, палочки корицы, имбирные печенья. Такой подарок будет буквально пахнуть Новым годом.
Фото: 12millionov.com
Если вам надоела бумага, обратите внимание на ткань. Ваша коробка получится уютной и домашней. Можно купить понравившуюся ткань или использовать обрезки старых вещей. Отлично подойдет мешковина, кружево, платки. Оберните подарок в ткань, добавьте декор в виде бусин, еловых веток – и стильная упаковка готова.
Фото: 12millionov.com
Чтобы подарок радовал не только красотой, но и запахом, замените бант на веточку лаванды, эвкалипта. Подойдут и палочки корицы, хвойные ветки, физалис. Закрепляются они с помощью клейкой ленты или клеевого пистолета.
Фото: 12millionov.com
Подарок необычной формы красиво можно упаковать в пакет из крафтовой бумаги. К нему добавить какую-нибудь рождественскую или новогоднюю деталь: леденец, пряник, веточку пихты, снежинку – и презент готов.
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