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Вам точно пригодится. Как стильно упаковать новогодний подарок?

22 декабря 2022 13:09
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Скоро Новый год, а это значит, что нужно позаботиться не только о подарках, но и об упаковке. Расскажем, как красиво упаковать презент своими руками и удивить получателей.

Вам точно пригодится. Как стильно упаковать новогодний подарок?-1


Фото: mamainthecity.ru 

Последние годы многие начали обращать больше внимания на упаковку подарков. Каждый стремится сделать ее оригинальной. А если у вас совсем нет идей, то вот несколько стильных вариантов.

Сделайте бумажную упаковку праздничной

Бумага – самый распространенный вариант упаковки. Можно использовать любую, но в тренде лаконичная крафт-бумага. Перевязать коробочку можно атласной или простой лентой – она подойдет для любого презента. Для крафтовой лучше использовать бечевку или джут.

Вам точно пригодится. Как стильно упаковать новогодний подарок?-4


Фото: mamainthecity.ru

Если вам хочется обозначить, кому адресован подарок или написать пожелание, добавьте на коробку бирку или ярлык. Эффектно будет смотреться, если соединить его с небольшим украшением: шишкой, игрушкой и так далее.

Вам точно пригодится. Как стильно упаковать новогодний подарок?-7


Фото: ogorod.ru

Необычно можно преподнести подарок в виде письма или посылки. Чтобы упаковка смотрелась стильно, нужно завернуть коробочку в однотонную или крафтовую бумагу, обвязать тонкой тесьмой и приклеить несколько марок.

Упаковывайте в эко-стиле

Вам точно пригодится. Как стильно упаковать новогодний подарок?-10


Фото: 12millionov.com

Этот стиль особенно ценен в 2023 году. Выбирайте крафт-бумагу, бечевку, кружево. Для дополнительного декора, который сейчас актуален, выберите еловые веточки, шишки, кольца высушенных апельсинов, палочки корицы, имбирные печенья. Такой подарок будет буквально пахнуть Новым годом.

Используйте ткань вместо бумаги

Вам точно пригодится. Как стильно упаковать новогодний подарок?-13


Фото: 12millionov.com

Если вам надоела бумага, обратите внимание на ткань. Ваша коробка получится уютной и домашней. Можно купить понравившуюся ткань или использовать обрезки старых вещей. Отлично подойдет мешковина, кружево, платки. Оберните подарок в ткань, добавьте декор в виде бусин, еловых веток – и стильная упаковка готова.

Удивите ароматом

Вам точно пригодится. Как стильно упаковать новогодний подарок?-16


Фото: 12millionov.com

Чтобы подарок радовал не только красотой, но и запахом, замените бант на веточку лаванды, эвкалипта. Подойдут и палочки корицы, хвойные ветки, физалис. Закрепляются они с помощью клейкой ленты или клеевого пистолета.

Преобразите бумажный пакет

Вам точно пригодится. Как стильно упаковать новогодний подарок?-19


Фото: 12millionov.com

Подарок необычной формы красиво можно упаковать в пакет из крафтовой бумаги. К нему добавить какую-нибудь рождественскую или новогоднюю деталь: леденец, пряник, веточку пихты, снежинку – и презент готов.

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