Вам точно пригодится. Как стильно упаковать новогодний подарок?

Скоро Новый год, а это значит, что нужно позаботиться не только о подарках, но и об упаковке. Расскажем, как красиво упаковать презент своими руками и удивить получателей.

Последние годы многие начали обращать больше внимания на упаковку подарков. Каждый стремится сделать ее оригинальной. А если у вас совсем нет идей, то вот несколько стильных вариантов.

Сделайте бумажную упаковку праздничной

Бумага – самый распространенный вариант упаковки. Можно использовать любую, но в тренде лаконичная крафт-бумага. Перевязать коробочку можно атласной или простой лентой – она подойдет для любого презента. Для крафтовой лучше использовать бечевку или джут.