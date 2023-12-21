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Какие продукты с плесенью можно есть без вреда для здоровья – рассказывает эксперт

21 декабря 2023 12:27
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Специалист по безопасности пищевых продуктов рассказал, что некоторую еду можно употреблять даже после того, как на ней появилась плесень.

Какие продукты с плесенью можно есть без вреда для здоровья – рассказывает эксперт-1


Фото: Рixabay

Ни в коем случае нельзя есть заплесневелые орехи, крупы, яблоки – они опасны для здоровья. В них содержится два токсичных вида плесени, пишет The Mirror. Эти токсины могут вызвать отравление, иммунодефицит и даже онкологические заболевания.

Какие продукты с плесенью можно есть без вреда для здоровья – рассказывает эксперт-4


Фото: Рixabay

Разумеется, если съесть любую плесень, кроме той, которую растят вместе с сырами, то последствия для организма будут. Ведь она образует нитевидные структуры, которые распространяются глубоко внутрь пищи. Не всегда то, что видно на поверхности, отражает полную степень загрязнения продукта. Глубокая плесень часто образуется в мягком твороге и сыре, хлебе, варенье, поэтому употреблять их также нельзя. 

Однако не вся плесень настолько опасна. Можно есть твердый сыр, фрукты, овощи и другую твердую пищу, вырезав загрязненную поверхность. Считается, что такие плотные продукты устойчивы к глубокому распространению бактерий. Доктор советует вырезать около 2,5 см еды вокруг пораженного участка. 

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# Еда # калейдоскоп

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