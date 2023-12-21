Какие продукты с плесенью можно есть без вреда для здоровья – рассказывает эксперт

Специалист по безопасности пищевых продуктов рассказал, что некоторую еду можно употреблять даже после того, как на ней появилась плесень.
Специалист по безопасности пищевых продуктов рассказал, что некоторую еду можно употреблять даже после того, как на ней появилась плесень.
Фото: Рixabay
Ни в коем случае нельзя есть заплесневелые орехи, крупы, яблоки – они опасны для здоровья. В них содержится два токсичных вида плесени, пишет The Mirror. Эти токсины могут вызвать отравление, иммунодефицит и даже онкологические заболевания.
Фото: Рixabay
Разумеется, если съесть любую плесень, кроме той, которую растят вместе с сырами, то последствия для организма будут. Ведь она образует нитевидные структуры, которые распространяются глубоко внутрь пищи. Не всегда то, что видно на поверхности, отражает полную степень загрязнения продукта. Глубокая плесень часто образуется в мягком твороге и сыре, хлебе, варенье, поэтому употреблять их также нельзя.
Однако не вся плесень настолько опасна. Можно есть твердый сыр, фрукты, овощи и другую твердую пищу, вырезав загрязненную поверхность. Считается, что такие плотные продукты устойчивы к глубокому распространению бактерий. Доктор советует вырезать около 2,5 см еды вокруг пораженного участка.
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