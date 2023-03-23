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Жить на природе. За переезд в этот швейцарский город вам заплатят

23 марта 2023 16:45
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Небольшой городок готов заплатить людям, чтобы они переехали туда, но есть условия.

Жить на природе. За переезд в этот швейцарский город вам заплатят-1

Фото: news.gr 

Старый город в горах Швейцарии предлагает людям кругленькую сумму за переезд. Желающим предлагают жизнь на природе, прямо в горах. Город находится на высоте 4 265 футов [почти 1300 метров – прим. ред.] над уровнем моря на солнечном склоне, пишет Times Now.

Жить на природе. За переезд в этот швейцарский город вам заплатят-4

Фото: stoneforest.ru

Это место – дом для многих видов птиц и животных. Там легко можно встретить оленей, серн и лисиц. В Альбинен приезжают туристы со всего мира, чтобы насладиться красотой снежных горных вершин и заняться экстремальными видами спорта. Но несмотря на туристическую привлекательность, несколько лет это место практически пустует – там живет всего 243 человека.

Жить на природе. За переезд в этот швейцарский город вам заплатят-7

Фото: stoneforest.ru

Коренное население Альбинена уезжает, чтобы поселиться в больших городах. Загвоздка в том, что в городе очень сложно найти работу. Но власти пытаются увеличить численность населения с помощью различных стимулов. Например, переехавшим в город выплатят 50 тысяч фунтов стерлингов [более 153 тысячи белорусских рублей – прим. ред.]. А еще люди младше 45 лет, переехав в Альбинен, могут подать заявку на вид на жительство типа С. К слову, если вы захотите поселиться в другом городе Швейцарии, то сможете получить такой документ только спустя десять лет.

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# Путешествия # калейдоскоп # Фотофакт

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