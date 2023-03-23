Жить на природе. За переезд в этот швейцарский город вам заплатят

Небольшой городок готов заплатить людям, чтобы они переехали туда, но есть условия.

Фото: news.gr

Старый город в горах Швейцарии предлагает людям кругленькую сумму за переезд. Желающим предлагают жизнь на природе, прямо в горах. Город находится на высоте 4 265 футов [почти 1300 метров – прим. ред.] над уровнем моря на солнечном склоне, пишет Times Now.

Фото: stoneforest.ru

Это место – дом для многих видов птиц и животных. Там легко можно встретить оленей, серн и лисиц. В Альбинен приезжают туристы со всего мира, чтобы насладиться красотой снежных горных вершин и заняться экстремальными видами спорта. Но несмотря на туристическую привлекательность, несколько лет это место практически пустует – там живет всего 243 человека.