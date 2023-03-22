22 марта – День таксиста. Вот чем ещё известна эта дата

Всемирный день воды

22 марта – Всемирный день водных ресурсов, или Всемирный день воды. Самый ценный природный ресурс на планете – это вода. Человек не может прожить без нее. Численность населения растет, растет количество потребляемой воды. А ее запасы в мире не увеличиваются. В настоящее время около 2,5 миллиарда человек живут в регионах с дефицитом воды. Вызывает тревогу не только нехватка питьевой воды, но и ее качество. По данным Всемирной организации здравоохранения, свыше 500 миллионов человек в мире ежегодно болеют от потребления некачественной воды. В Беларуси обеспеченность водными ресурсами на душу населения находится на уровне среднеевропейского значения (6 100 кубометров воды в год), но при этом значительно выше, чем в некоторых сопредельных странах, например, в Польше и Украине. Несмотря на достаточное количество водных ресурсов для удовлетворения современных и перспективных потребностей, наша страна целенаправленно осуществляет меры, направленные на охрану водных ресурсов.

22 марта 1874 года была впервые проведена игра в большой теннис. Родоначальником современного тенниса считается майор британской армии Уолтер Уингфилд, который придумал игру для развлечения гостей на приемах. В феврале 1874 года он получил патент на корт для большого тенниса. А уже 22 марта в клубе по крикету и бейсболу на Статен-Айленде в США прошел первый матч в большой теннис.

Каждый год 22 марта миллионы водителей отмечают День таксиста. Это международный праздник. Началом отсчета существования службы такси считается 22 марта 1907 года. Именно в этот день в Великобритании на дорогах впервые появились машины, оборудованные специальными счетчиками – таксометрами (от французского слова «tax» – плата). Мы редко размышляем о том, насколько важна в современном мире профессия водителя такси. А ведь именно благодаря таксистам многие не задумываются, сколько денег необходимо для содержания собственной машины и в какое время нужно выйти из дома, чтобы сесть на автобус и успеть в аэропорт, и не переживают из-за того, что не смогут уехать домой даже в самый поздний час.

Пусть вам этот день запомнится чем-то хорошим!