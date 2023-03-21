Женщину пригласили на праздник и заставили платить за себя и хозяйку вечеринки

Женщину пригласили на праздник, но он обернулся неожиданностью. Ей пришлось самой заплатить за участие в вечеринке.
Женщину пригласили на праздник, но он обернулся неожиданностью. Ей пришлось самой заплатить за участие в вечеринке.
Фото: Getty Images
Двоюродная сестра героини устроила праздник в честь будущего ребенка. Мероприятие было скромное и душевное. Дамы посидели в ресторане за чашечкой кофе, вручили подарки и сыграли в настольные игры. Все шло прекрасно до момента, пока женщине не сказали, что за участие в празднике нужно заплатить, пишет The Mirror.
Фото: Pixabay
Приглашенной гостье не очень хотелось платить за мероприятие, на которое ее позвали. Она даже не подозревала, что такое возможно. Через несколько дней хозяйка вечеринки разослала электронные письма на почту всем гостям. В них было указано, кто, что заказывал и сколько должен. Общий счет составил около 200 долларов. К слову, хозяйка вечеринки разделила налог, чаевые и собственный обед на всех гостей.
Фото: Pixabay
Ошарашенная поступком сестры женщина рассказала эту историю в Сети и выразила нежелание платить. Пользователи посчитали ситуацию странной, но посоветовали героине расплатиться. Вот только в будущем с осторожностью принимать такие приглашения и заранее уточнять, за чей счет будет веселье. Однако нашлись и те, кто с пониманием отнеслись к поступку беременной сестры. Они написали, что мероприятие было не спланировано предварительно и не оплачено, поэтому гости должны были быть готовы заплатить за себя.
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