Женщину пригласили на праздник и заставили платить за себя и хозяйку вечеринки

Женщину пригласили на праздник, но он обернулся неожиданностью. Ей пришлось самой заплатить за участие в вечеринке.



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Двоюродная сестра героини устроила праздник в честь будущего ребенка. Мероприятие было скромное и душевное. Дамы посидели в ресторане за чашечкой кофе, вручили подарки и сыграли в настольные игры. Все шло прекрасно до момента, пока женщине не сказали, что за участие в празднике нужно заплатить, пишет The Mirror.



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Приглашенной гостье не очень хотелось платить за мероприятие, на которое ее позвали. Она даже не подозревала, что такое возможно. Через несколько дней хозяйка вечеринки разослала электронные письма на почту всем гостям. В них было указано, кто, что заказывал и сколько должен. Общий счет составил около 200 долларов. К слову, хозяйка вечеринки разделила налог, чаевые и собственный обед на всех гостей.