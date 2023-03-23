23 марта – День ласкового котёнка. Чем ещё известна эта дата в истории?

Всемирный день метеорологии

23 марта – Всемирный день метеорологии. Именно в этот день в 1950 году вступила в силу Конвенция, решением которой была создана Всемирная метеорологическая организация. Эта организация занимается вопросами погоды, климата и воды. На сегодня в ее состав входят 189 стран, которые успешно сотрудничают и обмениваются оперативными данными о состоянии атмосферы, суши, океанов и рек. Одновременно с международным праздником 23 марта отмечается День работников гидрометеорологической службы Беларуси. Профессиональный праздник учрежден в 2012 году. От работы белорусских синоптиков во многом зависят экологическая ситуация в стране, безопасность на транспорте, своевременная защита населения от последствий стихийных бедствий и стабильное функционирование целых отраслей экономики. В Беларуси за погодой наблюдают более 1 000 человек.

Считается, что именно 23 марта 1839 года в одной из нью-йоркских газет впервые появилось выражение «OK». Человек, который излучает радость и уверенность, притягивает к себе успешных людей и хорошие события. Перед оптимистом распахиваются все двери, он вызывает положительные эмоции и располагает к себе окружающих. Психологи советуют даже в самых критических ситуациях сохранять позитивный настрой и веру в себя. Поэтому употребление фразы «ОК» или других выражений со смыслом «Все замечательно!», «Чудесно!» имеет такое важное значение. Выражение «ОК» не просто знаменитое, оно даже имеет свой собственный знак – соединенные в круг большой и указательный пальцы руки.

23 марта отмечается День красивого взгляда, или День специалиста по работе с бровями и ресницами. Глаза – зеркало души. Нет ничего притягательнее магии женского взгляда. Красивые брови и ресницы делают взгляд эффектным, а лицо – необыкновенно привлекательным. Помимо красоты, брови и ресницы несут еще и чисто практическую функцию – защищают глаза от попадания посторонних предметов, пота и пыли. Пока праздник имеет статус неофициального, однако в нашей стране сотни бровистов и лэшмейкеров ежедневно делают своих клиентов еще более эффектными и стильными.

23 марта отмечается забавный праздник – День ласкового котенка. Загадочные, изящные, грациозные, независимые, озорные и очаровательные. Какими бы нам ни казались кошки, они никогда не оставляют людей равнодушными. Верный спутник и компаньон, капризный питомец, которому все прощается. В них многие находят отдушину. До сих пор бытует мнение о том, что контакт с ними не только успокаивает нервы, но и лечит. Сегодня на планете живет более 500 миллионов кошек. Эти домашние животные буквально покорили мир. Они становятся героями видеороликов и набирают миллионы просмотров. Хотя времена давно изменились, люди по-прежнему продолжают поклоняться кошкам как маленьким домашним божкам. Кто может быть прекраснее кошки? Конечно же, маленький котенок! 23 марта стоит уделить особе внимание своим питомцам, окружить их заботой и лаской в благодарность за то тепло, которое они дарят вам.

И пусть этот день запомнится чем-то хорошим!