Гинеколог назвала идеальный возраст для первых родов

Доктор рассказала, что раньше женщины беременели и в 18, и 20, и 23 года, что считалось нормой. Но в настоящее время чаще встречаются женщины, которые хотят родить после 35 и даже после 40. Палкина предположила, что это происходит из-за того, что женщины стремятся стать более финансово благополучными, сообщает Lenta.ru.

Если говорить о здоровье, то такая тенденция не очень хороша. Ранее было понятие «старые первородящие» для того, чтобы врачи обращали внимание на то, что у женщины может быть больше сопутствующих заболеваний. С возрастом их становится больше, что не очень хорошо влияет на беременность.

Учитывая эти факты, гинекологи советуют девушкам рожать в 18-30 лет. В таком возрасте реже встречаются хронические заболевания, такие как диабет или повышенное давление, которые в целом осложняют процесс беременности и родов.

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