Женщина убежала из ресторана, потому что её мужчина требовал оплатить их совместный с родителями ужин

Женщина убежала из ресторана, когда узнала, что должна платить за ужин. Почему она посчитала такой жест неуместным и в чем все-таки дело – рассказываем подробности этой истории.



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Женщина искренне ждала возможности поужинать со своим парнем и его родителями, но была в шоке, когда узнала, что должна оплатить счет. Когда дама шла в ресторан, понятия не имела, что ей придется заплатить за всех. И не узнала бы до конца вечера. Но ее мужчина спросил, взяла ли она достаточно денег, передает издание The Mirror.



Фото: pixabay

Влюбленная не поняла, что имеет в виду ее спутник и переспросила. Он ответил, что уже сказал родителям, что платить будет его девушка. Дама пришла в недоумение и спросила своего парня, почему она должна это делать. Бойфренд ответил, что его семья сейчас переживают тяжелые времена. И с насмешкой сказал, что ей некуда деваться и придется платить. Женщину шокировало происходящее, и она, недолго думая, решила уйти из ресторана.



Фото: pixabay

«Я молча встала, взяла телефон и сумочку и вышла. Он был в шоке, начал кричать мне вслед, чтобы я остановилась и подождала, но я этого не сделала», – рассказала о конфликте женщина.



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