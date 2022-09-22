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Женщина убежала из ресторана, потому что её мужчина требовал оплатить их совместный с родителями ужин

22 сентября 2022 09:41
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Женщина убежала из ресторана, когда узнала, что должна платить за ужин. Почему она посчитала такой жест неуместным и в чем все-таки дело – рассказываем подробности этой истории.

Женщина убежала из ресторана, потому что её мужчина требовал оплатить их совместный с родителями ужин-1


Фото: pixabay

Женщина искренне ждала возможности поужинать со своим парнем и его родителями, но была в шоке, когда узнала, что должна оплатить счет. Когда дама шла в ресторан, понятия не имела, что ей придется заплатить за всех. И не узнала бы до конца вечера. Но ее мужчина спросил, взяла ли она достаточно денег, передает издание The Mirror.

Женщина убежала из ресторана, потому что её мужчина требовал оплатить их совместный с родителями ужин-4


Фото: pixabay

Влюбленная не поняла, что имеет в виду ее спутник и переспросила. Он ответил, что уже сказал родителям, что платить будет его девушка. Дама пришла в недоумение и спросила своего парня, почему она должна это делать. Бойфренд ответил, что его семья сейчас переживают тяжелые времена. И с насмешкой сказал, что ей некуда деваться и придется платить. Женщину шокировало происходящее, и она, недолго думая, решила уйти из ресторана.

Женщина убежала из ресторана, потому что её мужчина требовал оплатить их совместный с родителями ужин-7


Фото: pixabay

«Я молча встала, взяла телефон и сумочку и вышла. Он был в шоке, начал кричать мне вслед, чтобы я остановилась и подождала, но я этого не сделала», – рассказала о конфликте женщина.

Женщина убежала из ресторана, потому что её мужчина требовал оплатить их совместный с родителями ужин-10


Фото: Shutterstock

После происходящего она пошла домой. Возлюбленный в ярости звонил и говорил, что поступок был некрасивым – она бросила его и родителей – могла бы просто заплатить. Но на это у женщины был аргумент: если вы не смогли заплатить за еду, нечего было выходить на улицу. Теперь пара не разговаривает. Пользователи Сети предложили даме хорошо подумать о своих отношениях после инцидента. А как считаете вы, должна ли женщина оплачивать счет?

Странные истории у влюбленных пар совсем не редкость. К примеру, эти молодые люди расстались в день своей свадьбы из-за неординарного поступка матери жениха – подробнее читайте здесь.  

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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