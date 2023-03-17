Мужчина решил избавить ребёнка от телефонной зависимости и заставил 17 часов играть на смартфоне

А у вас есть зависимости от игр? Если да, то надеемся, что никто не будет пытаться избавить вас от такого времяпрепровождения способом, который выбрал этот мужчина. Хотя, казалось бы, все начиналось очень безобидно. Как рассказало издание The New Paper, Хуар поздно ночью увидел свет в комнате сына, испугался и решил заглянуть. Оказалось, что мальчик играет в телефоне. Это здорово разозлило мужчину, ведь его ребенок должен спать, потому что на следующий день ему рано утром вставать в школу.

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Что делать в такой ситуации? Здесь вряд ли помогут просто какие-то нравоучения. Поэтому Хуар прибегнул к давно всем известной методике – клин клином вышибают. Мужчина предложил сыну играть столько, сколько он захочет, но при этом мальчик не должен ложиться спать. Конечно, юный любитель виртуальных миров согласился. Отец же позвонил классной руководительнице и предупредил, что сына на следующий день в школе не будет. Сначала все шло хорошо. Мальчик играл и радовался, что ограничения наконец-то сняли. Но через несколько часов он почувствовал, что тело начинает уставать, находясь в одном положении. Ребенок попытался лечь, но сразу же уснул. Хуар увидел это и разбудил сына.