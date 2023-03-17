17 марта – Всемирный день сна. Вот чем ещё известна эта дата

День Святого Патрика

17 марта – День Святого Патрика. Это единственный день в году, когда все и каждый называют себя ирландцами. Если не по происхождению, то по духу. Религиозный праздник в честь знаменитого ирландского святого покровителя, принесшего христианство в Ирландию, в итоге стал днем, отмечаемым во всем мире. У праздника есть официальный символ – трилистник (лист клевера) и неофициальные – лепрекон и ирландский флаг. Еще День Святого Патрика – самый зеленый день в году. Это тот день, когда мы можем одеться с ног до головы в одежду всех оттенков зеленого, покрасить ногти или даже волосы в зеленый цвет, и никто этому не удивится. День подводной лодки

Ежегодно 17 марта отмечают День подводной лодки. Этот неофициальный праздник посвящен дате 17 марта 1898 года, когда ирландский изобретатель Джон Филип Холланд сконструировал первую подводную лодку, принятую на вооружение ВМС США. Идея создания подводного судна зародилась у Холланда в молодости. Он полагал, что с его помощью Ирландия смогла бы одержать победу над Великобританией в будущей войне за независимость. Эскиз первой подводной лодки он выполнил еще в 1870 году. В 1898 году Холланд получил заказ на строительство подводной лодки от ВМС США и 17 марта спустил на воду 16-метровую лодку «Холланд», первое подводное судно с бензиновым двигателем внутреннего сгорания для надводного плавания и электродвигателем с питанием от аккумуляторов для плавания под водой. В 1900 году ВМС США заказали еще шесть таких лодок, затем заказы поступили от Великобритании, России и Японии.

17 марта 1960 года в Японии в продажу поступили первые разноцветные фломастеры, именно такие, какими каждый день пользуемся и мы с вами. С момента создания первых фломастеров прошло много времени, и, конечно же, они постоянно видоизменялись. Сейчас миру знакомы даже такие фломастеры, как например, «Космическая ручка» – это фломастер, специально изобретенный для работы в космосе. Он может писать даже при нулевой гравитации, при больших перепадах температур, на скользком металле, пластике и даже влажной бумаге. Сегодня фломастеры применяются во многих областях не только рисования, но и дизайна. Так, есть фломастеры для работы по текстилю, с эффектами акварели, «волшебные фломастеры», которые могут менять цвет, и с другими дополнительными эффектами. Всемирный день сна