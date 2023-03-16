Трехлетний ребёнок умеет управлять автомобилем лучше взрослых. В чём секрет?

Мальчик, которому три года, едва достает до педалей автомобиля и не видит дальше руля. Но он очень хорошо водит и выполняет сложные маневры.

Зейн – младший сын турецкого мотогонщика Кенана Софуоглу. Большую часть своей жизни мальчик проводит в компании суперкаров и мотоциклов. Когда ребенку не было и двух лет, отец начал публиковать в социальных сетях видео, как Зейн едет на мотоцикле. Теперь вундеркинду три, он даже не видит лобового стекла, но умеет водить и парковать авто, пишет Oddity Central.

Ребенок делает это с помощью камер, которые подключены к планшету в машине. Он не сводит глаз с экрана, пытается дотянуться до педалей. Ему легко дается управление красным Ferarri папы.

Отец Зейна – депутат турецкого парламента. Его критикуют за то, что он подвергает сына опасности, сажая за руль мотоцикла и автомобиля. Видео часто получают негативные комментарии. Но родители трехлетнего мальчика не сдаются и дальше ведут блог в социальной сети, который имеет около миллиона подписчиков.

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