Сколько времени можно хранить в холодильнике салаты, мясо, холодец и другие новогодние блюда

Новогодние праздники – самое время напомнить о сроке хранения популярных блюд. Сколько могут лежать в холодильнике салаты, мясо и другие закуски – читайте далее.
Новогодние праздники – самое время напомнить о сроке хранения популярных блюд. Сколько могут лежать в холодильнике салаты, мясо и другие закуски – читайте далее.
Фото: Рixabay
К примеру, всеми любимые салаты Оливье и Селедка под шубой хранятся не более 12 часов. Это связано с тем, что в них смешано много разных ингредиентов, что создает благоприятную среду для развития бактерий, сообщает ТАСС.
Бульон для холодца также считается хорошей средой для распространения микроорганизмов, поэтому чтобы избежать рисков, следует хранить блюдо до 12 часов.
Фото: Рixabay
Пожалуй, самый популярный деликатес на новогоднем столе – красная икра. Продукт из жестяной банки лучше съесть сразу или переложить остаток в стеклянную тару. Там она может сохраняться до пяти-шести дней.
Фото: Рixabay
А жареную или запеченную курицу можно положить в холодильник на 36 часов в пищевой пленке, фольге или контейнере при температуре не выше плюс пяти градусов. Мясо по-французски сразу после остывания нужно класть в холодильник и хранить там не больше суток.
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