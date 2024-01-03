Сколько времени можно хранить в холодильнике салаты, мясо, холодец и другие новогодние блюда

Новогодние праздники – самое время напомнить о сроке хранения популярных блюд. Сколько могут лежать в холодильнике салаты, мясо и другие закуски – читайте далее.

К примеру, всеми любимые салаты Оливье и Селедка под шубой хранятся не более 12 часов. Это связано с тем, что в них смешано много разных ингредиентов, что создает благоприятную среду для развития бактерий, сообщает ТАСС.

Бульон для холодца также считается хорошей средой для распространения микроорганизмов, поэтому чтобы избежать рисков, следует хранить блюдо до 12 часов.