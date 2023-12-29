Нужно ли дополнительно принимать витамины в зимнее время – отвечает врач

Врач эндокринолог рассказала, что в холодное время года стоит употреблять больше продуктов, содержащих витамины А, В, С, Е и омега-3 жирные кислоты. Эти полезные вещества есть в орехах, жирных сортах рыбы, авокадо, яйцах, зеленых листовых овощах, моркови и растительных маслах.

В холода люди любят более калорийную пищу. Продлить насыщение могут цельнозерновые крупы (гречка, киноа, бурый рис), а также мясо птицы и рыбы, передает ТАСС. А чтобы сбалансировать прием пищи, нужно съесть любые овощи. Только в этом случае обед или ужин будет сытный и полезный.

Если ваш рацион полноценный и сбалансированный, то принимать дополнительные витамины в зимнее время нет необходимости.

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