Прямой эфир

Профессор назвал полезный обед, который готовится за пять минут

26 апреля 2024 09:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Профессор Королевского колледжа Лондона и эксперт по питанию предложил полезный рецепт обеда, который легко приготовить за пять минут.

Профессор назвал полезный обед, который готовится за пять минут -1


Фото: Pixabay

Специалист рекомендует пищу, богатую полифенолами, которые способствуют снижению кровяного давления, предотвращению рака, болезней сердца, диабета и даже остеопороза, сообщает The Mirror.

Чтобы свести к минимуму время, проведенное на кухне за готовкой, профессор готовит это блюдо. Заранее приготовленная чечевица, красная и квашеная капуста, красный лук, морковь, фисташки, хлопья миндаля, шпинат и оливковое масло первого отжима – идеальный сбалансированный обед. А завтракать профессор предпочитает йогуртом, кефиром, ягодами и щедрой порцией орехов и различных семян.

Читайте также:

Врач утверждает, что отказ от этого фрукта поможет похудеть

Пять овощей, которые больше полезны в сыром виде

Эти продукты мешают похудеть – от чего стоит отказаться, чтобы вес уходил быстрее?

# Здоровое питание # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Женщина не получила работу, так как пришла на собеседование без макияжа
25 апреля 2024 11:07

Женщина не получила работу, так как пришла на собеседование без макияжа

Микрочип помог хозяевам найти пропавшего пять лет назад кота
25 апреля 2024 10:18

Микрочип помог хозяевам найти пропавшего пять лет назад кота

Врач утверждает, что отказ от этого фрукта поможет похудеть
25 апреля 2024 09:36

Врач утверждает, что отказ от этого фрукта поможет похудеть

Врач предупредил, что синдром беспокойных ног может быть симптомом серьёзных заболеваний
24 апреля 2024 07:59

Врач предупредил, что синдром беспокойных ног может быть симптомом серьёзных заболеваний

Мужчина должен бывшей жене 95 тыс. долларов за 26 лет её работы домохозяйкой
19 апреля 2024 11:14

Мужчина должен бывшей жене 95 тыс. долларов за 26 лет её работы домохозяйкой

Сотрудника уволили из магазина после 20 лет работы из-за кражи пакета
19 апреля 2024 09:56

Сотрудника уволили из магазина после 20 лет работы из-за кражи пакета

Врач назвала полезные бутерброды на завтрак
15 апреля 2024 10:14

Врач назвала полезные бутерброды на завтрак

Пять овощей, которые больше полезны в сыром виде
15 апреля 2024 09:02

Пять овощей, которые больше полезны в сыром виде

Туристы очень удивились, съев два бургера в Швейцарии
12 апреля 2024 11:25

Туристы очень удивились, съев два бургера в Швейцарии

Женщина оставила внушительное наследство не родственникам, а своей сиделке
12 апреля 2024 08:48

Женщина оставила внушительное наследство не родственникам, а своей сиделке

Сколько можно безопасно пользоваться тушью для ресниц – рассказывает эксперт
11 апреля 2024 11:11

Сколько можно безопасно пользоваться тушью для ресниц – рассказывает эксперт

Самолёт пришлось развернуть из-за потопа на борту
11 апреля 2024 10:55

Самолёт пришлось развернуть из-за потопа на борту