Профессор назвал полезный обед, который готовится за пять минут

Профессор Королевского колледжа Лондона и эксперт по питанию предложил полезный рецепт обеда, который легко приготовить за пять минут.

Специалист рекомендует пищу, богатую полифенолами, которые способствуют снижению кровяного давления, предотвращению рака, болезней сердца, диабета и даже остеопороза, сообщает The Mirror.

Чтобы свести к минимуму время, проведенное на кухне за готовкой, профессор готовит это блюдо. Заранее приготовленная чечевица, красная и квашеная капуста, красный лук, морковь, фисташки, хлопья миндаля, шпинат и оливковое масло первого отжима – идеальный сбалансированный обед. А завтракать профессор предпочитает йогуртом, кефиром, ягодами и щедрой порцией орехов и различных семян.

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