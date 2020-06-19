Рассматривала свадебные фото и забеспокоилась. Внимательность девушки спасла ей жизнь

Девушка рассматривала свои свадебные фотографии и нашла нечто странное. Внимательность женщины спасла ей жизнь. Как рассказала Мадлен Кирке-Смит на своей странице в Facebook, она живёт в Новой Зеландии. В декабре прошлого года девушка вышла замуж. Вскоре она получила свои свадебные фотографии и принялась тщательно их изучать. Мадлен хотела узнать, насколько хорошо прошёл праздник. На одним из снимков Кирке-Смит запечатлена с поднятой правой рукой. Возле груди девушка увидела «шишку». Эта деталь насторожила Мадлен, поэтому она решила обратиться к медикам. Обследование показало, что у жительницы Новой Зеландии – опухоль, которая сигнализирует о раке молочной железы.

Фото: facebook.com/maddie.kyrkesmith

После этого Кирке-Смит пришлось пройти через множество процедур, которых можно было бы избежать. Мадлен рассказала, что обращалась к врачам ещё 3 года назад. Тогда девушке не провели полную диагностику. Медики подумали, что это обычное уплотнение, которое пройдёт само по себе. Жительница Новой Зеландии обратилась к другим девушкам и призвала их внимательнее относиться к своему здоровью. «Вы не сможете сделать маммограмму из-за слишком плотных тканей, а ультразвук не даёт полной картины, вам нужна МРТ. Настаивайте на проведении биопсии с центральной иглой, аспирация тонкой иглой недостаточно хороша», – посоветовала Кирке-Смит.

Фото: facebook.com/maddie.kyrkesmith