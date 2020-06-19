Рассматривала свадебные фото и забеспокоилась. Внимательность девушки спасла ей жизнь
Девушка рассматривала свои свадебные фотографии и нашла нечто странное. Внимательность женщины спасла ей жизнь.
Как рассказала Мадлен Кирке-Смит на своей странице в Facebook, она живёт в Новой Зеландии. В декабре прошлого года девушка вышла замуж. Вскоре она получила свои свадебные фотографии и принялась тщательно их изучать. Мадлен хотела узнать, насколько хорошо прошёл праздник.
На одним из снимков Кирке-Смит запечатлена с поднятой правой рукой. Возле груди девушка увидела «шишку». Эта деталь насторожила Мадлен, поэтому она решила обратиться к медикам. Обследование показало, что у жительницы Новой Зеландии – опухоль, которая сигнализирует о раке молочной железы.
Фото: facebook.com/maddie.kyrkesmith
После этого Кирке-Смит пришлось пройти через множество процедур, которых можно было бы избежать. Мадлен рассказала, что обращалась к врачам ещё 3 года назад. Тогда девушке не провели полную диагностику. Медики подумали, что это обычное уплотнение, которое пройдёт само по себе.
Жительница Новой Зеландии обратилась к другим девушкам и призвала их внимательнее относиться к своему здоровью.
«Вы не сможете сделать маммограмму из-за слишком плотных тканей, а ультразвук не даёт полной картины, вам нужна МРТ. Настаивайте на проведении биопсии с центральной иглой, аспирация тонкой иглой недостаточно хороша», – посоветовала Кирке-Смит.
Фото: facebook.com/maddie.kyrkesmith
Мадлен также добавила, что когда её болезнь была обнаружена, девушка получила качественную медпомощь. Сейчас Кирке-Смит на пути к полному выздоровлению и чувствует себя прекрасно.
Вовремя обнаружить проблемы со здоровьем удалось и другой одной семье.
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