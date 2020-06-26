Мужчина пытался связаться со звездой телешоу целый год. И настойчивость зрителя спасла женщине жизнь

Мужчина год пытался добиться разговора со звездой телешоу. Но его целью был не автограф, парень хотел спасти женщине жизнь. Как сообщает News.com, эту историю рассказала 37-летняя Бри Амер из Австралии. В 2005 году Амер принимала участие в популярном телешоу. Во время эфира врач из Вуллонгонга заметил на шее тогда ещё 23-летней девушки уплотнение.

Фото: Channel 10

Мужчина попытался дозвониться ей, но не смог. Тогда медик обратился на конкурсную линию, заплатив 400 долларов, но это тоже не помогло. Мужчина не прекращал свои попытки и через год чудом встретился с бывшим соседом Амер, который передал ей слова врача.

Фото: News Limited

Бри отнеслась к предупреждению медика не слишком серьёзно, но во время следующего приёма у доктора упомянула об уплотнении на шее. После обследования выяснилось, что у Амер рак щитовидной железы. Медлить с лечением было нельзя. Женщина перенесла две операции и прошла курс химиотерапии.

Фото: instagram.com/breeamer