Персональный тренер назвал три лучших упражнения для сжигания жира

Мужчина десять лет работает личным тренером. И вот три упражнения, которые он считает лучшими для быстрого сжигания жира.

Как сообщает Daily Star, Джеймс Старк известен тем, что помогал популярным британским телеведущим поддерживать себя в форме. В числе его подопечных – Кэрол Вордерман и Бен Шепард.

Старк придерживается мнения, что наибольший эффект оказывает высокоинтенсивная интервальная тренировка. И вот три упражнения, которые помогут избавиться от лишних килограммов.

Отжимания и прыжки

Первый шаг – лечь на живот и упереться ногами в пол. Второй шаг – отжаться и, подтянув ноги к корпусу, встать. Третий шаг – прыгнуть и хлопнуть в ладони над головой. Четвёртый шаг – вернуться в исходное положение. Повторять до возникновения усталости.