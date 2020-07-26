Персональный тренер назвал три лучших упражнения для сжигания жира

Мужчина десять лет работает личным тренером. И вот три упражнения, которые он считает лучшими для быстрого сжигания жира.
Как сообщает Daily Star, Джеймс Старк известен тем, что помогал популярным британским телеведущим поддерживать себя в форме. В числе его подопечных – Кэрол Вордерман и Бен Шепард.
Старк придерживается мнения, что наибольший эффект оказывает высокоинтенсивная интервальная тренировка. И вот три упражнения, которые помогут избавиться от лишних килограммов.
Отжимания и прыжки
Первый шаг – лечь на живот и упереться ногами в пол. Второй шаг – отжаться и, подтянув ноги к корпусу, встать. Третий шаг – прыгнуть и хлопнуть в ладони над головой. Четвёртый шаг – вернуться в исходное положение. Повторять до возникновения усталости.
Фото: gif-изображение из видео на YouTube-канале Functional Bodybuilding
Воздушный пинок
Первый шаг – стать на четвереньки. Второй шаг – оторвать от пола колени, перенеся точку опоры на руки и ступни. Третий шаг – продолжая стоять на одной руке и одной ноге, оторвать вторую руку от пола, повернуться лицом и телом к потолку, а затем выпрямить свободную ногу. Четвёртый шаг – вернуться в исходное положение. Повторять до возникновения усталости.
Фото: gif-изображение из видео на YouTube-канале George Hynec
Медвежья походка
Первый шаг – опуститься на ноги и руки. Второй шаг – переместить вперёд левую руку и правую ногу. Третий шаг – переместить вперёд правую руку и левую ногу. Повторять до возникновения усталости.
Фото: gif-изображение из видео на YouTube-канале Jason Thomas
Кстати, ранее мы рассказывали, когда лучше тренироваться. В это время суток результаты улучшаются примерно на 50% (здесь подробнее).